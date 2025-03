Alberto Estrada, correr para combatir el Parkinson: "Las emociones pueden mover montañas"

Alberto Estrada fue diagnosticado con Parkinson en septiembre de 2022. Ahora, con 42 años, no ha dejado lo que le hace sentir vivo: correr. Criado en Chiclana (Cádiz), el ultrafondista ha completado en 27 horas la carrera 100 Millas Sierras del Bandolero, un recorrido de 160 kilómetros alrededor de las sierras de Grazalema y Líbar, entre Cádiz y Málaga.

Amante del deporte y triatleta desde los 15 años, Alberto ha cumplido dos sueños: completar esta Ultra Trail y ayudar a las personas que sufrieron el mismo diagnóstico que él. "Yo no podía irme de esta vida sin correr el Bandolero", confiesa el gaditano a Antena 3 Deportes.

Para inmortalizar la hazaña, el ultrafondista ha plasmado su experiencia en el documental 'Vivir es la meta. Corriendo 100 millas con Parkinson'. Una manera de inspirar a todas las personas que padecen la misma enfermedad y animarles a que continúen con lo que les hace felices.

"Yo no sé mañana cómo voy a estar"

Cuando le surgió este reto de 160 kilómetros, el gaditano no dudó ni un segundo en apuntarse: "Yo no sé mañana cómo voy a estar. Quedarse incrustado en el sofá no es bueno". Su enfermedad no le ha impedido completar un recorrido con más de 6.000 metros de desnivel positivo, puesto que, en palabras del atleta, "las emociones mueven montañas".

"En 27 horas son muchísimas las emociones que se te pasan por la cabeza", relata Alberto Estrada a Antena 3 Deportes.

El deporte, además de ser la pasión de Alberto, es un tratamiento para el Parkinson. Al entrenar, el chiclanero genera dopamina, la hormona encargada del estado de ánimo y las funciones motrices, una hormona que esta enfermedad le 'roba'.

Una vez superado este reto, el atleta andaluz asegura que podría "colgar las zapatillas y no correr más", pero no es algo que entre en sus planes. Sus próximos objetivos: la Ultra Trail de Zegama y la del Mont Blanc.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com