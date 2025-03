Ana Peleteiro se sincera sobre su cambio de entrenador: "Hablaba peor a Iván que a mi marido"

La atleta española Ana Peleteiro ha visitado El Hormiguero tan solo unos días después de hacerse con la medalla de oro en los Europeo de pista cubierta en Apeldoorn (Países Bajos) con su mejor triple salto de la temporada (14,37).

"El Hormiguero me llamó antes incluso de ganar el oro"

Peleteiro, antes de entrar en materia, reconoció que El Hormiguero le llamó antes de proclamarse campeona: "En competición no suelo estar con el móvil, y un día antes de la final vi la notificación en el móvil de que iba a ser invitada en el Hormiguero", explicó entre risas.

Sobre la final de triple salto, la gallega detalló que su objetivo era clavar el primer salto: "En esta final se hacen los seis saltos en 40 minutos y te cansas mucho, por lo que yo, tal y como tenía la rodilla (al 60%) quise hacer un gran salto al principio, pero tuve un nulo por menos de 1cm. Mi mejor salto suele ser el cuarto y en el quinto conseguí el 14'37", dijo antes de reconocer que su gran objetivo es llegar a los 15 metros.

"Me visualicé perdiendo la final"

La atleta de 29 años también aseguró que es una mujer "de competición": "En los entrenamientos no suelo pasar de 14'20". Después, la gallega mencionó de pasada lo mal que lo pasó en los días previos a la competición por una decepción personal (amenazas y coacciones de una persona de confianza): "Llegué a pensar si me estaba afectando el karma, ha sido un año con muchos cambios, han sido meses duros, de recibir comentarios malos... y en un momento me visualicé perdiendo la final. Sin embargo, pienso que estoy en el mejor estado de forma de mi carrera".

"Me supo mal decirle a Iván Pedroso que necesitaba otra cosa... Pero todos mis cambios han sido siempre a mejor"

Recientemente cambió a su entrenador de los últimos ocho años, una decisión que algunas personas le han criticado, pero Peleteiro demuestra que no estaba equivocada: "He cambiado cuatro veces de entrenador a lo largo de mi carrera, y siempre a mejor. Me supo mal decirle a Iván Pedroso que necesitaba otra cosa... Necesitaba un cambio o me hartaría del atletismo, no quería buscar excusas. Él me dijo que no pasaba nada, que todo seguiría igual", ha contado la atleta, que también dejó constancia de que a su exentrenador le hablaba peor que a su marido: "Cuido mucho mi relación con Benjamin, quiero tratar bien a las personas que me rodean y me compenetro muy con él dentro y fuera de la pista, quiero cuidar eso".

"¿La rodilla? El día de la final pensaba que no podía competir"

En el tema físico, Peleteiro no tiene la rodilla al 100%, algo que no le ha mermado del todo en la competición: "Necesito parar durante 15 días pero ahora no puedo permitírmelo, hay días que me duele más y otros menos, el día de la final pensé que no podía competir, me infiltraron, me dieron masajes...". Además, apunta que el triple salto es peligroso: "No es para cualquiera, no me gusta ver a gente imitándome, hay muchas lesiones (Aquiles, espalda, artrosis...)".

"Estoy en el mejor momento de mi carrera"

Por otra parte, a su llegada a España este lunes también dejó claro que ya piensa en su "próximo salto": "Las medallas, como siempre, se quedan en casa de mis padres, ahora pienso en mi siguiente objetivo, el Mundial". En el Hormiguero dio más detalles: "Es en dos semanas, el sábado viajo a China... en realidad no sé porque estoy aquí (entre risas). Me veo bien, no estoy cansada".

