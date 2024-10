Los dos consejos de Angie Rigueiro para que incorporemos el deporte a nuestro día a día y así estemos "muchísimo más felices"

El 1 de septiembre y el 1 de enero suelen ser días de 'nuevos propósitos'. El final de las vacaciones de verano y de Navidad suelen ser épocas en las que todos intentamos resetear y empezar con buen pie una nueva etapa. Y cualquier buen comienzo ha de incluir hábitos de vida saludable, es decir la práctica de ejercicio.

Si somos deportistas habituales puede que el nuevo propósito pase por probar nuevas disciplinas, o saltar de nivel en nuestro entrenamiento diario. Sin embargo, para muchos el objetivo a lograr es simplemente conseguir ir al gimnasio de forma frecuente. Angie Rigueiro, presentadora de los Deportes de Antena 3 Noticias comparte con todos nosotros dos consejos que ella cree fundamentales para que nuestra experiencia con el ejercicio físico sea placentera y en definitiva para "integrar el deporte en nuestro día a día".

Atendiendo cuerpo y mente, la presentadora da como primera recomendación no intentar pasar de 0 a 100: "El cerebro, poco a poco, tiene que ir cogiendo el hábito, porque el cerebro se va a resistir al cambio. Así que, recomendación número 1, no intentes pasar de nada a 3 días por semana, por ejemplo, de una actividad muy intensa porque tu cerebro va a decir: 'Uff esto es muy cansado, a mí no me gusta el cambio. Volvamos al sofá como estábamos siempre'".

Angie aconseja ir incorporando la práctica de ejercicio de forma paulatina. También da un segundo consejo: "Es mucho mejor hacer deporte todos los días, movernos un poquito, que no hacer dos o tres solo por semana y el resto de días no hacer nada y llevar una vida sedentaria" e insiste: "Es muchísimo mejor que todos los días nos movamos. Por ejemplo, yo el día que no puedo hacer deporte salgo a pasear".

La presentadora nos da además tips para que no resulte difícil. "Puedes comprarte unas pesas, unas cintas, ver vídeos en internet y te pones a entrenar en casa aunque sean 20-30 minutos, pero me gustaría que os quedaseis con esas dos ideas: Si lleváis mucho sin hacer deporte, no intentéis a tope, sino poquito a poco cada semana y el segundo consejo es mejor movernos todos los días un poco que solo dos días por semana porque el cuerpo lo va a agradecer", indica.

Con estas dos recomendaciones ya depende de ti marcar en el calendario el día de comienzo. Eso sí, la presentadora recuerda que el deporte hace "que estemos muchísimo, muchísimo más felices".

