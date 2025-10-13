Marc Márquez, operado en Madrid de la escápula derecha ante "el riesgo de inestabilidad residual"

Cambio de planes en la recuperación de Marc Márquez, campeón del MotoGP, tras su caída en el Gran Premio de Indonesia. Del tratamiento conservador se ha pasado a la intervención quirúrgica al constatarse que la fractura de 'coracoides' y la lesión en los ligamentos no muestran signos suficientes de estabilización después de una semana de inmovilización.

"Tras un chequeo por su lesión en la escápula derecha, Marc Márquez se ha sometido a una operación exitosa en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, España. El mismo equipo médico que lo había examinado siete días antes constató que la fractura coracoides y el daño en los ligamentos no mostraban suficientes signos de estabilización después de una semana de inmovilización", informa Ducati en un comunicado en sus redes sociales.

"Por lo tanto, dado el riesgo de inestabilidad residual, se decidió realizar estabilización quirúrgica y reparación de los ligamentos acromioclaviculares. Marc Márquez, que ya se encuentra en casa, continuará con su proceso de recuperación y su evolución determinará el momento de su regreso a la competición", señala Ducati.

El piloto de Cervera, que en Japón se proclamó matemáticamente campeón del mundo de MotoGP por séptima vez, alzando su noveno título mundial, se fue al suelo en la primera vuelta de la carrera larga en Mandalika, después de tocarse con el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia). La caída le ocasionó una lesión en el hombro derecho, el mismo que tuvo que ser operado en varias ocasiones, y tras la carrera se le pudo ver con el brazo en cabestrillo.

"No puedo decir que esté muy bien, pero dentro de lo malo, ha salido barato", afirmó Márquez, que ese mismo domingo voló hacia Madrid para someterse a pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión.

De un tratamiento conservador al quirófano

Tras los exámenes médicos, en un primer momento se decidió optar por un tratamiento conservador y no pasar por el quirófano. "El equipo médico liderado por el doctor Samuel Antuña y el doctor Ignacio Roger de Oña ha optado por un plan de tratamiento conservador, que implica el descanso e inmovilización del hombro afectado hasta la curación completa y consolidación clínica de la fractura", señaló Ducati.

Al final, ese plan no logrado los resultados deseados y ha obligado a Marc Márquez a pasar por el quirófano de nuevo.

