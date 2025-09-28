Marc Márquez se proclama campeón del mundo de MotoGP en Japón

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) se ha proclamado campeón del mundo al concluir en la segunda posición el Gran Premio de Japón de MotoGP, que se ha disputado en el circuito 'Mobility Resort Motegi'. Márquez suma su noveno título mundial de motociclismo y el séptimo en la 'categoría reina' de MotoGP 2.184 días después de que lo lograse por última vez el 6 de octubre de 2019.

El español Marc Márquez ha quedado por detrás del italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), y con victoria de los españoles Daniel Holgado (Kalex) y David Muñoz (KTM) en sus respectivas categorías. 'Pecco' Bagnaia se adjudicó su segunda victoria del año al vencer en el circuito 'Mobility Resort Motegi', si bien toda la atención estuvo centrada en Marc Márquez, que ha conseguido su noveno título mundial, el séptimo de MotoGP, al ser segundo en la carrera, por delante del también español Joan Mir (Honda RC 213 V).

Bagnaia consolidó su primera posición, pero sonaron las alarmas cuando su moto dio varias vueltas echando un preocupante humo blanco que significaba que la moto del italiano estaba quemando aceite, lo que hizo intervenir a Dirección de Carrera para consultar con Ducati. Sin embargo, el italiano continuó en carrera, aunque tuvo que bajar su ritmo en varias décimas de segundo.

El italiano 'aguantó el tipo' y se ha hecho con la victoria, pero la segunda posición de Marc Márquez, que es el quinto campeón del mundo más veterano de la historia, con 32 años y 223 días, unido a la sexta posición de su hermano Alex Márquez, le daba el título mundial 2.184 días después de su último éxito mundialista en 2019.

El líder del mundial, el español Manuel González (Kalex), con problemas en la salida, en la que ha perdido muchas posiciones, y una penalización de 'vuelta larga', ha acabado en el quinto lugar. El español David Muñoz (KTM) ha logrado su tercera victoria de la temporada en Moto3, categoría en la que el líder, el español José Antonio Rueda (KTM) ha logrado aumentar su ventaja en la clasificación provisional del mundial al concluir segundo la carrera, por delante de su compatriota y debutante del campeonato, Máximo Quiles (KTM) y del argentino de origen español Valentín Perrone (KTM).

La celebración de Márquez

Márquez no pudo contener las lágrimas al certificar el título. Se echó sobre su moto y no pudo contener las lágrimas. Al momento, su hermano Álex llegó para fundirse en un abrazo con el campeón del mundo.

"Mi hermano. Álex. Lo he dicho muchas veces. Hay mucha gente, pero Álex me ha ayudado mucho. El que más. Es el que me ha ayudado directa e indirectamente, sin quererlo, sin pretenderlo. El simple hecho de estar en activo es lo que me ha ayudado más. No quiero decir un nombre, porque luego empezarán uno detrás de otro. Pero las cosas no vienen por sí solas", ha dicho.

Marc Márquez ha recordado la lesión que tuvo en 2020

Sin poder reprimir las lágrimas, Marc Márquez dijo que no quería recordar el calvario por el que tuvo que pasar tras su lesión en 2020. Sin embargo, lo recordó y ha señalado que mucha gente lo ayudó en aquel momento porque él solo no podría haber "salido del bucle" en el que se encontraba.

Márquez asegura que ahora está "en paz" y afirma que estar así es "lo más importante". Además, el flamante campeón del mundo ha señalado que era una lucha "Marc contra Marc" y que ahora "está disfrutando". Ha asegurado que había "un Marc que apostaba por una vía, otro que apostaba por la otra, uno que decía déjalo, el otro que decía continúa, pero al final lo he intentado, he tratado de seguir mi instinto, dando el ciento por ciento".

También reconoció que éste era "más que un título" ya que es "el reto más importante de su carrera" porque, asegura que, "cuando caes hasta el fondo del hoyo, no es fácil salir de ahí".

