Tremenda caída de Marc Márquez tras ser 'arrollado' por Bezzecchi: ¡lesionado una semana después de ganar el Mundial!

Si tenía que pasar alguna vez... mejor que sea así. "Dentro de lo malo, ha salido barato", dijo Marc Márquez después de ser embestido por Bezzecchi en la primera vuelta del GP de Indonesia y dar varias vueltas de campana en la grava de la curva 7.

Bezzecchi se llevó por delante a Marc

Justo una semana después de proclamarse campeón mundial de Moto GP por séptima vez, el destino, y concretamente una pasada de frenada del italiano Marco Bezzecchi, se llevó por delante al español en la primera vuelta de la carrera. El ilerdense se llevó la peor parte al estar ya rozando el asfalto cuando la moto del italiano le golpeó por detrás, Marc resbaló por la grava y finalmente terminó dando varias vueltas de campana, dañándose en una de ellas el hombro derecho (el operado).

"Tiene una posible pequeña fractura"

El de Aprilia también sufrió una fuerte caída pero poco después de incorporarse fue a ver el estado de salud de Marc, al que se llevó por delante de una forma accidental. Márquez se levantó dolorido y atendió a la prensa ya con el cabestrillo en su brazo derecho, no obstante, el doctor Ángel Charte no quiso alarmar a nadie antes de tener la certeza de que exista una lesión y del tipo exacto de esta: "Marc está bien, consciente, tranquilo. Tiene un ligero dolor, un traumatismo ligero en el hombro afectado. Tiene una posible pequeña fractura, pero existe cierta confusión al ser el brazo ya operado. Hay cuestiones que pueden disimular el diagnóstico. Se le hará un TAC en Madrid. Con el TAC sabremos si la fractura es quirúrgica o no", explicó.

El piloto catalán, por su parte, no pareció muy preocupado más allá de la lesión y el posible dolor ya que esta ha llegado en un 'buen' momento, si es que eso existe, al ser ya campeón del mundo de forma matemática. "No puedo decir que esté muy bien, pero dentro de lo malo, ha salido barato. Los ligamentos de la clavícula están rotos, parece", el reciente campeón mundial exculpó a Bezzecchi: "Son cosas que pasan en las carrera; un día le toca a uno y otra, a otro. Bezzecchi me tocó la rueda de atrás. Me vino a pedir disculpas".

Primera victoria de Aldeguer en Moto GP

Eso sí, el GP de Indonesia, a expensas de este accidente, volvió a dejar por todo lo alto al motociclismo español, que vivió la primera victoria de Fermín Aldeguer en Moto GP, convirtiéndose así en el segundo más joven de la historia en hacerlo, con 20 años y 183 días. Pedro Acosta y Álex Márquez completaron el podio. Bagnaia, compañero de Marc, también se fue al suelo en la vuelta 9 completando un fin de semana desastroso para la Ducati.

