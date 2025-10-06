Marc Márquez no tendrá que operarse tras la dura caída en Indonesia

Ya hay parte médico de Marc Márquez y la buena noticia es que no tendrá que pasar por el quirófano tras la dura caída que sufrió en el Gran Premio de Indonesia. El campeón de Moto GP ha sido examinado este lunes en Madrid y se le ha diagnosticado una fractura en la base de la apófisis coracoides y una lesión ligamentosa en el hombro derecho, para las cuales seguirá "un tratamiento conservador" sin tener que operarse.

"Después de someterse a varios exámenes médicos en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, se descubrió que Marc Márquez había sufrido una fractura en la base del proceso coracoides y una lesión de ligamento en el hombro derecho. El examen clínico y la evaluación radiológica han descartado cualquier conexión con lesiones anteriores y también han confirmado la ausencia de un desplazamiento óseo significativo", informaba este lunes el equipo Ducati.

"Por esta razón, el equipo médico liderado por el doctor Samuel Antuña y el doctor Ignacio Roger de Oña ha optado por un plan de tratamiento conservador, que implica el descanso e inmovilización del hombro afectado hasta la curación completa y consolidación clínica de la fractura. Márquez no estará en Australia y malasia", reza el comunicado del equipo italiano.

Comunicado de Ducati sobre Marc Márquez | IG: Ducati Corse

"Afortunadamente, la lesión no es grave, pero es importante respetar los plazos de recuperación. Mi objetivo es volver antes de que termine la temporada, pero sin precipitarme más allá de las recomendaciones de los médicos. Tanto mis objetivos personales como los del equipo se han cumplido, así que ahora la prioridad es recuperarme adecuadamente y volver al 100%", señala el propio Marc Márquez en el comunicado de su equipo.

Márquez, que se proclamó campeón del mundo de MotoGP en Japón, fue embestido en la primera vuelta del Gran Premio de Indonesia por el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), lo que provocó que abandonase la carrera con evidentes gestos de dolor en el hombro derecho.

"No es la mejor manera de celebrar el campeonato, pero esto es una carrera. Hoy volaremos a Madrid y los médicos lo evaluarán todo. Por favor, sin resentimientos hacia @marcobez72, nadie lo hace a propósito. Gracias por todo su apoyo ❤️🙏🏼", apuntó el de Cervera tras su caída.

