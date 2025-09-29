Las lágrimas de Marc Márquez al recordar la promesa que hizo a su abuelo Ramón

Marc Márquez se proclamó campeón del mundo por novena vez en Motegi y la emoción le desbordó al recordar a su abuelo Ramón, fallecido en 2024. El piloto de Cervera vuelve a la cima tras superar un calvario de lesiones que le tuvo al borde de la retirada.

"Seguro que nos está viendo desde ahí arriba. Mi abuelo era de los partidarios de que lo dejara, lo vivía muy de cerca. Me decía que ya tenía suficiente para vivir, él era súper directo conmigo. Me dijo: 'Basta ya' y yo le dije: 'Última oportunidad'", confesó Márquez entre lágrimas en Dazn.

El campeón recordó que aquella última operación en el húmero derecho fue decisiva para relanzar su carrera: "Seguro que mi abuelo lo está disfrutando como nosotros", añadió su hermano Álex.

2.184 días

El camino de regreso al título no ha sido fácil: 2.184 días separaban esta corona de la última que consiguió antes de la caída en Jerez en 2020, que le provocó una fractura en el húmero derecho. Hasta cuatro veces pasó por quirófano para resolver esa lesión, además de otras dolencias como una operación en el hombro derecho, dos episodios de diplopía, intervenciones en la mano derecha y un síndrome compartimental. En total, se perdió 30 carreras entre 2020 y 2023.

Cuando parecía estar más cerca de la retirada que de volver a competir, Marc Márquez apostó por continuar firmando con Gresini. Recuperó la ilusión y el pilotaje agresivo que siempre le ha caracterizado. El salto definitivo llegó con Ducati oficial, donde este curso ha dominado con autoridad: suma 11 victorias en grandes premios y 14 en carreras al esprint, 25 triunfos en 34 pruebas.

Con esta nueva corona, Márquez iguala los nueve títulos del mismísimo Valentino Rossi y reafirma su estatus como uno de los grandes nombres de la historia del motociclismo. El abuelo Ramón estaría orgulloso de su nieto, eso seguro.

