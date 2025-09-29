Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Motor
Fórmula 1
Moto GP

MotoGP

Las lágrimas de Marc Márquez al recordar la promesa que hizo a su abuelo Ramón

"Mi abuelo era de los partidarios de que lo dejara, él era súper directo conmigo", confesó el de Cervera tras lograr su noveno título mundial.

Marc M&aacute;rquez, euf&oacute;rico tras ganar el Mundial de MotoGP

Marc Márquez, eufórico tras ganar el Mundial de MotoGPReuters

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

Marc Márquez se proclamó campeón del mundo por novena vez en Motegi y la emoción le desbordó al recordar a su abuelo Ramón, fallecido en 2024. El piloto de Cervera vuelve a la cima tras superar un calvario de lesiones que le tuvo al borde de la retirada.

"Seguro que nos está viendo desde ahí arriba. Mi abuelo era de los partidarios de que lo dejara, lo vivía muy de cerca. Me decía que ya tenía suficiente para vivir, él era súper directo conmigo. Me dijo: 'Basta ya' y yo le dije: 'Última oportunidad'", confesó Márquez entre lágrimas en Dazn.

El campeón recordó que aquella última operación en el húmero derecho fue decisiva para relanzar su carrera: "Seguro que mi abuelo lo está disfrutando como nosotros", añadió su hermano Álex.

2.184 días

El camino de regreso al título no ha sido fácil: 2.184 días separaban esta corona de la última que consiguió antes de la caída en Jerez en 2020, que le provocó una fractura en el húmero derecho. Hasta cuatro veces pasó por quirófano para resolver esa lesión, además de otras dolencias como una operación en el hombro derecho, dos episodios de diplopía, intervenciones en la mano derecha y un síndrome compartimental. En total, se perdió 30 carreras entre 2020 y 2023.

Cuando parecía estar más cerca de la retirada que de volver a competir, Marc Márquez apostó por continuar firmando con Gresini. Recuperó la ilusión y el pilotaje agresivo que siempre le ha caracterizado. El salto definitivo llegó con Ducati oficial, donde este curso ha dominado con autoridad: suma 11 victorias en grandes premios y 14 en carreras al esprint, 25 triunfos en 34 pruebas.

Con esta nueva corona, Márquez iguala los nueve títulos del mismísimo Valentino Rossi y reafirma su estatus como uno de los grandes nombres de la historia del motociclismo. El abuelo Ramón estaría orgulloso de su nieto, eso seguro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El momento en el que Carlos Alcaraz se tuerce el tobillo en su estreno en Tokio

Carlos Alcaraz, atendido tras torcerse el tobillo ante Báez en Tokio

Publicidad

Deportes

El gimnasta indonesio fallecido en pleno entrenamiento

Muere un gimnasta de 19 años tras una grave caída mientras entrenaba para el Mundial

Marc Márquez, eufórico tras ganar el Mundial de MotoGP

Las lágrimas de Marc Márquez al recordar la promesa que hizo a su abuelo Ramón

Carlos Alcaraz, en acción ante Sebastián Báez en Tokio

Alcaraz - Ruud del ATP 500 de Tokio: Horario y dónde ver las semifinales hoy en directo

Bad Bunny durante su residencia No me quiero ir de aquí en Puerto Rico
NFL

Bad Bunny será la estrella del descanso de la Super Bowl 2026 de la NFL

Rahm celebra con Lowry que Europa retiene y gana la Laver Cup 2025
Ryder Cup

La Europa de Jon Rahm gana la Ryder Cup en un final agónico y sigue recortando a Estados Unidos

Carpa del circo de Alemania
Acróbata

Muere una acróbata española tras caer de un trapecio en un circo de Alemania

La mujer cayó de un trapecio a cinco metros de altura falleciendo prácticamente en el acto. La tragedia tuvo lugar delante del público y de muchas familias con niños.

Garbiñe Muguruza posa con su marido Arthur Borges
Tenis

Garbiñe Muguruza anuncia que está embarazada: "Familia"

La extenista española, retirada y ganadora de dos Grand Slams, espera a su primer hijo con Arthur Borges.

Lewandowski celebra su gol ante la Real

Lamine y Lewandowski salen al rescate ante la Real y el Barça desbanca al Madrid del liderato (2-1)

Marc Márquez posa con el trofeo de campeón del mundo de Moto GP 2025

La leyenda de Marc Márquez, en números: del 'infierno' a la gloria seis años después, estadísticas, comparación con Rossi...

Badosa llorando durante su partido ante Muchova en Pekín

La pesadilla de Paula Badosa no tiene fin: se retira en el sexto juego ante Muchova y rompe a llorar tras otra lesión

Publicidad