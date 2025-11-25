Un amigo íntimo de Schumacher: "No creo que volvamos a ver a Michael"

Han pasado casi doce años desde el trágico accidente de esquí de Michael Schumacher en Méribel (Francia), el 29 de diciembre de 2013, y su estado de salud sigue rodeado del más absoluto hermetismo. Desde entonces, la familia del heptacampeón del mundo de Fórmula 1 ha mantenido la máxima discreción sobre su situación, sin ofrecer apenas información pública.

En una entrevista reciente con Sport Bible, Richard Hopkins, exdirector de operaciones de Red Bull, ejecutivo de McLaren y amigo cercano del piloto, compartió su visión sobre el momento actual del alemán. "No he tenido noticias últimamente. Tengo entendido que tiene un médico finlandés, su médico personal. No creo que volvamos a ver a Michael. Me incomoda un poco hablar de su salud porque, comprensiblemente, su familia quiere mantenerlo en privado", apuntó Hopkins.

"Quien visita a Michael no debe revelar nada"

A lo largo de los años, solo un pequeño círculo de amigos y familiares ha podido visitar a Schumacher, quien no ha vuelto a aparecer en público desde el accidente ni tras los seis meses de coma inducido que siguieron al golpe. Su esposa, Corinna Schumacher, ha sido la encargada de proteger su privacidad y mantenerlo alejado de la atención mediática.

"Creo que quien visita a Michael no debe revelar nada. Así lo desea la familia. Creo que es lo correcto y respetuoso con ellos"

Hopkins también mencionó a las pocas personas que tienen acceso directo al expiloto y aseguró que todas ellas mantienen un profundo respeto por la decisión de la familia. "No tengo una relación muy estrecha con Jean Todt, Ross ni Gerhard. Aunque fueras el mejor amigo de Ross Brawn y le preguntaras cómo está Michael, incluso ofreciéndole un buen vino tinto, no creo que se sincerara", confesó.

El británico insistió en que el silencio del entorno más cercano es una muestra de respeto hacia Schumacher y los suyos: "Creo que quien visita a Michael no debe revelar nada. Así lo desea la familia. Creo que es lo correcto y respetuoso con ellos. Aunque lo supiera, se decepcionaría si se lo contara", abundó.

El misterio sobre la salud de 'El Kaiser' sigue siendo uno de los mayores enigmas del deporte contemporáneo, mientras el mundo del motor continúa esperando noticias esperanzadoras sobre una de las figuras más legendarias de la historia de la Fórmula 1.

