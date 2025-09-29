Marc Márquez, en Antena 3 Noticias: "El deporte me ha enseñado que la vida te puede cambiar de un día para otro"

Marc Márquez ha regresado de los infiernos para volver a reinar en el motociclismo mundial siete años después de su último título de MotoGP con Honda. El de Cervera estableció una hegemonía con los del 'ala dorada', ganando seis títulos de MotoGP (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019) con los japoneses. Pero las lesiones, en especial la que sufrió en la temporada 2020, en el circuito 'Angel Nieto' de Jerez, le han hecho atravesar un camino de espinas al español. Marc Márquez logró en Japón, a lomos de una Ducati, su séptimo titulo de la categoría reina y el noveno de su carrera.

Solo el italiano Giacomo Agostini, quien a lo largo de su carrera deportiva consiguió acumular quince títulos mundiales, siete de 350 c.c. y ocho en 500 c.c, ha levantado más títulos que el de Cervera en la categoría reina del motociclismo. Márquez y Rossi son los segundos que más veces han ganado el título en la máxima categoría, con siete entorchados cada uno. Marc Márquez también iguala con Il Dottore en números de títulos (nueve), por delante solo Ángel Nieto (12+1) y Agostini (15). Antena 3 Noticias ha podido hablar con Marc Márquez tras su ultimo título de MotoGP.

"Estoy en la nube, pero a nivel de emociones está más equilibrado", reconoce Márquez ante la cámara de Antena 3 Deportes.

"He llorado más las últimas 24 horas. He celebrado títulos, pero este ha sido especial porque me quedé en paz conmigo mismo. Han sido años de lucha de Marc contra Marc. Siguiendo mi instinto he seguido con mi pasión, que es el motociclismo, y me ha traído de nuevo una alegría. Y cerrar este círculo de la mejor manera", añade el nuevo campeón de MotoGP.

El piloto de Cervera reflexiona por todo lo que ha pasado en los últimos años y reconoce que las lesiones les han hecho "madurar" a nivel personal.

"Por la lesión he perdido años de mi carrera deportiva, en tres años casi no competí. Han sido cuatro años de piedras en el camino, de aprendizaje. Pero he aprendido mucho para mi vida personal, me ha hecho madurar de una manera muy diferente. El deporte me ha enseñado que la vida te puede cambiar de un día para otro. Vamos a disfrutarlo, pero siempre con la ambición que tiene un deportista", reflexiona Marc Márquez.

"Mientras el cuerpo y las lesiones lo permitan, las ganas están ahí"

Respecto a su futuro a partir de 2027, Marc Márquez asegura que aún sigue teniendo hambre.

"Buena pregunta. Cuando estás en la cresta, la pasión sigue siendo la misma por el motociclismo, estamos disfrutando y mientras el cuerpo y las lesiones lo permitan, las ganas están ahí. Ahora disfrutaremos de este título y el año que viene prepararlo para luchar por un título más. Es ley de vida que va a llegar una generación más joven y te va a ir apartando, pero de momento seguimos bailando", afirma Márquez a Antena 3 Deportes.

Por último, Marc Márquez recordó a su abuelo y la frase que le dijo antes de intentar ganar el Mundial por última vez.

"Me cuesta expresar los sentimientos en cámara porque me cuesta sacar los sentimientos más íntimos. Con mi abuelo tenía una relación super especial, él era muy directo y siempre me expresaba su mensaje. Y me lo dijo. Me dijo: '¡Para ya, para ya! Tienes para vivir, ya has hecho todo'. Pero le prometí que lo intentaría una última vez y él lo estará disfrutando desde el cielo", concluye Marc Márquez.

