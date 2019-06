Alberto Moreno recuerda a Reyes: "Es hablar de él y se me saltan las lágrimas. Todavía no me lo creo"

Alberto Moreno compartió vestuario con Reyes en el Sevilla y se ha mostrado muy afectado tras la muerte en un accidente de tráfico del utrerano.

El futbolista del Liverpool recordó a Reyes con una camiseta con su imagen tras ganar la Champions en el Wanda.

"Todavía no me lo creo. Es hablar de él y se me saltan las lágrimas. He ido a ver su familia a Utrera y pfff... están todos destrozados. Ves a su mujer, a sus niños, sus fotos en la casa...", reconoce Moreno.

