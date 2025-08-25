Detenido un santero en Galicia que 'curaba' a sus pacientes a cambio de tener relaciones sexuales

A través de conjuros con hierbas y relaciones sexuales, un santero aseguraba que podía curar a sus pacientes en A Paradanta, la zona donde actuaba en Galicia. Este era el pack que ofrecía el hombre de 55 años a sus clientes. Según apuntan las informaciones de las autoridades, el hombre se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.

Cuando sus pacientes llegaban a su consulta, les proponía un tratamiento terapéutico a base de hierbas y también asegurando que si tenían sexo con él, se curarían, ya que el espíritu las poseía y a través de su cuerpo podía curarlas. El equipo de la policía judicial de la Guardia Civil de Tui ha detenido a este hombre, supuesto curandero, de 55 años, como presunto autor de un delito contra la libertad y la indemnidad sexual.

El caso del santero gallego

Las investigaciones comenzaron tiempo antes, pero culminaron la semana pasada con la detención del hombre, que fue puesto a disposición del Juzgado de guardia de Ponteareas, que determinó su libertad con cargos.

Según ha informado el Instituto Armado, la detención se produjo el pasado jueves, 21 de agosto, y se trata de un presunto 'curandero' o 'santero' que aseguraba a sus víctimas, aprovechándose de su situación, que, tras un tratamiento de un conjuro con hierbas y manteniendo relaciones sexuales con él, se "iban a curar".

Según la Guardia Civil, la justificación que él daba era que un espíritu las "poseía" y, a través de su cuerpo, "podía curarlas".

La santería en España

La santería fue una práctica que llegó a España principalmente a través de la inmigración cubana y latinoamericana, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Con el paso del tiempo, ha ido ganando adeptos entre la población local, y no solo entre los inmigrantes, como se suele pensar. Cada vez más gente se anima a adentrarse en estas prácticas.

La santería se ha difundido en ciudades como Madrid y Barcelona, donde existen tiendas esotéricas y comunidades de practicantes. Se pueden ver actividades como los sacrificios de animales. En este caso, los rituales de sacrificio de animales son algo controvertidos y han generado críticas en la opinión pública por crueldad animal.

Las prácticas que hacen sobre sus víctimas, que son de una naturaleza esotérica y en muchos casos secreta, en muchos de sus rituales pueden generar desconfianza y temor.

La ley ante la santería

Actuar legalmente en España contra la santería es algo complicado por varias razones, como que en muchos países, como es el caso de España, la libertad de culto está protegida por la ley y la Constitución, lo que dificulta la prohibición de ciertas prácticas religiosas, incluso si son controvertidas o existen casos como estos.

Además, se trata de actuaciones en las que hay falta de pruebas debido a la clandestinidad de muchos de sus rituales y eventos. Lo que hace complicado para las autoridades y agentes la recopilación de pruebas concretas sobre las prácticas concretas y sus actividades ilegales.

