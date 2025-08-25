Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Ciclismo
Tour de Francia
Vuelta a España

Vuelta España

Roban 18 bicicletas del Team Visma valoradas en 250.000 euros

El robo se produjo en las afuera de Turín y el Visma ha confirmado el asalto a su camión en sus redes sociales.

Jonas Vingegaard, l&iacute;der del Visma, antes de la etapa 2 de la Vuelta a Espa&ntilde;a

Jonas Vingegaard, líder del Visma, antes de la etapa 2 de la Vuelta a EspañaReuters

Publicidad

El Visma-Lease a Bike, equipo del líder de la Vuelta a España, el danés Jonas Vingegaard, ha sufrido un importante robo en tierra italianas, donde la carrera española celebra sus primeras etapas. En concreto, le han sustraído 18 bicicletas por un total de unos 250.000 euros.

"Anoche, asaltaron el camión de nuestros mecánicos y robaron varias bicicletas. Nuestros mecánicos están trabajando arduamente para asegurar que el equipo esté completamente preparado para la tercera etapa. La policía ha iniciado una investigación sobre el incidente", informa l Visma en sus redes sociales.

El trabajo de los mecánicos del equipo neerlandés garantiza que los siete ciclistas del equipo, tras el anunciado abandono del francés Axel Zingle, podrán tomar la salida en la tercera etapa con normalidad. La policía italiana ha abierto una investigación para tratar de aclarar lo sucedido.

La Gazztea dello Sport informa que tres de las bicicletas robadas habrían aparecido en un bosque próximo al hotel del equipo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Luc Ackermann salta entre dos camiones en medio de la autopista montado en moto

Luc Ackermann

Publicidad

Deportes

Jonas Vingegaard, líder del Visma, antes de la etapa 2 de la Vuelta a España

Roban 18 bicicletas del Team Visma valoradas en 250.000 euros

Xabi Alonso, en el estadio Carlos Tartiere

Xabi Alonso y la suplencia de Vinícius: "En el fútbol hay que entender las cosas y..."

Carlos Alcaraz celebra un punto ante Rublev en Cincinnati

Carlos Alcaraz - Reilly Opelka: Horario y dónde ver el partido de primera ronda del US Open

Medvedev, en el partido ante Benjamin Bonzi
US Open

El error de un fotógrafo hace explotar a Medvedev contra el juez de silla: "¿Eres un hombre? ¿Por qué estás temblando?"

Novak Djokovic saluda a Learner Tien tras su victoria en la primera ronda del US Open
US Open

Novak Djokovic no falla en su debut ante Learner Tien en el US Open

El Real Madrid celebrando un gol
Fútbol

El Real Madrid asedia y golea al Oviedo en la vuelta a Primera del Tartiere

Los blancos ahogaron a los asturianos con una presión muy adelantada y con un fútbol muy directo.

Municipio de Torla, Huesca
Montañismo

Muere un senderista de una parada cardiorrespiratoria en Torla, Huesca

El hombre, de 72 años, era vecino de Zaragoza.

Carlos Alcaraz

El enfado de Alcaraz con las cámaras del US Open: "Apágalo, se escucha todo"

Marc Márquez

Marc Márquez se corona en Hungría y enfila el Mundial de MotoGP

Paracaidista

Una experimentada paracaidista se suicida durante un salto a 4.600 metros de altura

Publicidad