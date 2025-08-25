Roban 18 bicicletas del Team Visma valoradas en 250.000 euros

El Visma-Lease a Bike, equipo del líder de la Vuelta a España, el danés Jonas Vingegaard, ha sufrido un importante robo en tierra italianas, donde la carrera española celebra sus primeras etapas. En concreto, le han sustraído 18 bicicletas por un total de unos 250.000 euros.

"Anoche, asaltaron el camión de nuestros mecánicos y robaron varias bicicletas. Nuestros mecánicos están trabajando arduamente para asegurar que el equipo esté completamente preparado para la tercera etapa. La policía ha iniciado una investigación sobre el incidente", informa l Visma en sus redes sociales.

El trabajo de los mecánicos del equipo neerlandés garantiza que los siete ciclistas del equipo, tras el anunciado abandono del francés Axel Zingle, podrán tomar la salida en la tercera etapa con normalidad. La policía italiana ha abierto una investigación para tratar de aclarar lo sucedido.

La Gazztea dello Sport informa que tres de las bicicletas robadas habrían aparecido en un bosque próximo al hotel del equipo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com