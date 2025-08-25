Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Xabi Alonso y la suplencia de Vinícius: "En el fútbol hay que entender las cosas y..."

El entrenador del Real Madrid responde a su decisión de dejar a Vinícius en el banquillo ante el Oviedo.

Xabi Alonso, en el estadio Carlos Tartiere

Xabi Alonso, en el estadio Carlos TartiereEfe

El Real Madrid se impuso en el Tartiere (0-3) al Oviedo y mantiene el pulso con el Barcelona y el Villarreal en lo alto de la clasificación tras las dos primeras jornadas de LaLiga. Kylian Mbappé, como ocurrió en el estreno liguero ante Osasuna, lideró al conjunto blanco con un doblete en un partido en el que Vinícius fue suplente por decisión de Xabi Alonso, quien explicó la razón de esa suplencia tras el partido.

"Tenemos veintipico jugadores en plantilla y voy a tratar de sacar lo mejor todos ellos para sacar el mejor equipo posible. Mi intención es que todos sumen y todos estén preparados para poder jugar. Y esa va a ser la tónica durante todo el año", apuntó Xabi Alonso.

"Cada jugador es diferente. En el fútbol hay que entender las cosas y se toman las decisiones pensando en el equipo", añadió el técnico tolosarra.

"Haré cambios de partido a partido dependerá de lo que pida dicho partido y dependerá de las cargas físicas. Quiero que la gente se sienta importante y preparada, tenemos una temporada exigente y eso es muy importante para el rendimiento del equipo", indicó Xabi Alonso.

El técnico del Real Madrid aseguró que sus jugadores firmaron "un partido muy serio" ante el Real Oviedo y que el 0-3 final refleja que han jugado "como un equipo".

"Mbappé ha recuperado cuatro kilos desde el Mundial, le veo bien, enchufado y con ganas. Me encanta verle hacer las vueltas y ayudar en defensa, cuando conseguimos estar cerca el uno del otro es muy importante. Ha estado muy bien, crecemos en la dirección que queremos", afirmó el entrenador vasco en la sala de prensa del Carlos Tartiere.

Por último, Xabi Alonso concluyó alabando "el gran ambiente del Carlos Tartiere" y reconociendo que le causó "gran emoción" ver y abrazar a Santi Cazorla porque sabe "todo lo que significa esta etapa en el Real Oviedo".

