Oviedo - Real Madrid, en directo: ¡Descanso en el Tartiere!

Los de Xabi Alonso visitan a domicilio al Oviedo en el Carlos Tartiere en el primer partido en casa de los asturianos en Primera en más de dos décadas.

Mbapp&eacute; marcando ante el Oviedo

Mbappé marcando ante el OviedoGetty

Daniel Caballero
Actualizado:
Publicado:

Después de 24 años, el Carlos Tartiere volverá a acoger un partido de la Primera División tras el trágico descenso del equipo. El Real Madrid buscará los tres puntos para sumarse al FC Barcelona en la cabeza de la tabla, mientras que los asturianos tratarán de rehacerse de la derrota en su debut en liga tratando de rascar algún punto al gigante blanco.

El Real Madrid llega con victoria, tras imponerse a Osasuna por un solitario gol de Mbappé de penalti, mientras que el Oviedo cayó derrotado en su debut ante el Villareal en La Cerámica por 2-0.

La RFEF ha hecho oficial este sábado el nombre del árbitro que dirigirá segundo encuentro liguero entre Real Oviedo y Real Madrid en el Carlos Tartiere. Ricardo De Burgos será el encargado de pitar el encuentro, acompañado por Iker De Francisco y Asier Pérez De Mendiola como asistentes, con José Alberto Pardeiro como cuarto árbitro. A cargo del VAR estará Javier Iglesias con Juan Luis Pulido como asistente.

Xabi Alonso habló sobre el reencuentro que tendrá este domingo con Santi Cazorla, ahora jugador del Oviedo y excompañero en la selección española. "No he hablado con él, la verdad. He estado más centrado en nosotros que en cosas sociales. Pero con Santi tengo un recuerdo espectacular como jugador y como compañero.

EN DIRECTO
Actualizado a las
Actualizar
DESTACADO
Daniel Caballero

Real Oviedo 0-1 Real Madrid

Real Oviedo 0-1 Real Madrid (Mbappé, min 37)

Daniel Caballero

Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Los datos de la primera mitad

El Real Madrid ha estado muy cómodo en los primeros 45 minutos en el Carlos Tartiere. Con un 73% de posesión, 6 córners y cinco tiros a puerta, los de Xabi Alonso ganan gracias a un gol de Mbappé en el minuto 37.

Daniel Caballero

Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Fin de la primera mitad

El partido se va al descanso con un monólogo del Real Madrid, que gana por un gol.

Daniel Caballero

Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Dos minutos de añadido

Se ha cumplido el tiempo reglamentario de la primera mitad.

Daniel Caballero

Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Duerme el partido el Madrid

Una vez conseguido el gol, el Real Madrid es menos vertical y busca una construcción más lenta del juego.

Daniel Caballero

Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | GOOOOOL DE MBAPPÉ

Tras una gran recuperación de Tchouamení, Arda Güler le pone un balón al pie al francés, que se gira en una baldosa y pone el balón lejos del alcance del portero.

Daniel Caballero

Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | ¡OCASIÓN CLARA DEL MADRID!

Rodrygo se marchó de su par por línea de fondo y puso un balón que desvió Escandell. El meta mandó a córner el rechace de manera providencial.

Daniel Caballero

Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Sigue creando mucho peligro el Madrid

Centro muy tenso al que llega Mastantuono un pelín tarde y no consigue rematar en condiciones.

Daniel Caballero

Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Saque de esquina para el Real Madrid

Otro córner para los de Xabi Alonso.

Daniel Caballero

Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Menuda jugada de Rodrygo

Caracoleó y dribló el brasileño que está eléctrico, pero no logró finiquitar la jugada.

Daniel Caballero

Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Dendocker intenta la vaselina

El Oviedo consiguió pillar por sorpresa a la zaga del Real Madrid y Dendocker trató de anotar por encima de Courtois, pero el disparo fue demasiado flojo.

Daniel Caballero

Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Valverde vuelve a probar desde lejos

Fede Valverde encontró espacio y probó desde lejos, pero el portero atrapó la pelota.

Daniel Caballero

Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Presión muy alta de los blancos

Sigue apretando arriba el Real Madrid, con una línea muy adelantada. El Oviedo no es capaz de salir.

Daniel Caballero

Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Piden penalti sobre Mastantuono

Se queja el argentino de un agarrón dentro del área, pero el árbitro le dice que se levante.

Daniel Caballero

Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Se duele Escandell en el área

El meta del Oviedo chocó con Huijsen al salir a despejar y acabó tendido en el césped.

Daniel Caballero

Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Prueba Tchouamení desde lejos

El centrocampista francés se animó con un disparo muy lejano, la pelota salió repelida a córner.

Daniel Caballero

Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Asedio del Real Madrid

Le dura poco la posesión al Real Oviedo ante un Real Madrid que presiona muy arriba.

Daniel Caballero

Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Dani Calvo salva al Oviedo

Tras un error de Alhassane en defensa, a punto estuvo de recibir Mbappé en el área sin portero, pero el central metió el pie justo a tiempo.

Daniel Caballero

Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Domina el Real Madrid

Después del susto inicial, los de Xabi Alonso tienen el control del esférico y del partido.

Daniel Caballero

Real Oviedo 0-1 Real Madrid

Real Oviedo 0-1 Real Madrid (Mbappé, min 37)

Daniel Caballero

Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | ¡CASI CARVAJAL!

A punto estuvo el lateral de remachar un balón suelto tras un rechace del meta del Oviedo a un disparo de Rodrygo.

Daniel Caballero

Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | A punto está de sorprender el Oviedo

El Real Oviedo sacó largo de centro y mandó un balón a la espalda de la defensa que sorprendió a todos y a punto estuvo de atrapar Ilyas.

Daniel Caballero

Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | ¡COMIENZA EL PARTIDO!

Ya rueda la pelota en el Carlos Tartiere, la primera posesión correrá a cargo del Real Oviedo.

Daniel Caballero

Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | El Oviedo, contra las estadísticas

El superordenador de Opta da un 12,4% de probabilidades de victoria a los carbayones, un 69,1% al Real Madrid y sitúa el empate en un 18,4%.

Daniel Caballero

Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Saltan a calentar los porteros

Los porteros de Real Oviedo y Real Madrid saltan a calentar, la afición local ruge al ver a sus metas pisar el césped.

Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | La "fiesta" del Real Oviedo

En la vuelta a Primera del Oviedo en casa, su entrenador, Veljko Paunovic, aseguró que el partido de hoy "es una fiesta del fútbol":

"Es una fiesta del futbol lo de mañana, por fin vuelve el futbol de Primera División a Oviedo y contra un gran rival. Queremos contribuir a esta fiesta con nuestro fútbol, un equipo que juega bien, defiende bien y compite con todo lo que tiene. Con nuestra afición somos más fuertes", declaró el técnico

Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | El Real Madrid llega al vestuario

Los jugadores del Real Madrid llegan al Carlos Tartiere.

Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Once confirmado del Oviedo

Por su parte, los asturianos saldrán con Aarón; Luengo, Costas, Dani Calvo, Rahim; Sibo, Nacho Vidal, Ilic, Dendoncker, Chaira y Rondón.

Daniel Caballero

Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Onces del Real Madrid: ¡No juega Vinícius!

El conjunto blanco partirá de inicio Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Mastantuono, Mbappé y Rodrygo.

Daniel Caballero

Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Posibles onces

A falta de confirmación oficial, los 11 futbolistas con los que partirán de inicio ambos equipos podrían ser los siguientes:

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Oier Luengo, David Costas, Dani Calvo, Alhassane; Sibo, Luka Ilic; Hassan, Rondón, Chaira.

Real Madrid: Courtois; Carreras, Huijsen, Militao, Alexander-Arnold; Güler, Tchouamení, Valverde; Vinícius Jr., Mbappé, Brahím.

Daniel Caballero

Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Ambos equipos han llegado al estadio

Tanto el equipo carbayón como los madridistas ya se encuentran pisando el campo del Tartiere, antes de que de comienzo el calentamiento.

Daniel Caballero

Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Primer partido de Primera en el Carlos Tartiere en 24 años

El Real Oviedo volverá a acoger un partido de Primera División después de 24 años, tras su fatídico descenso.

Mbappé marcando ante el Oviedo

Oviedo - Real Madrid, en directo: ¡Descanso en el Tartiere!

