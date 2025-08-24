Oviedo - Real Madrid, en directo: ¡Descanso en el Tartiere!

Después de 24 años, el Carlos Tartiere volverá a acoger un partido de la Primera División tras el trágico descenso del equipo. El Real Madrid buscará los tres puntos para sumarse al FC Barcelona en la cabeza de la tabla, mientras que los asturianos tratarán de rehacerse de la derrota en su debut en liga tratando de rascar algún punto al gigante blanco.

El Real Madrid llega con victoria, tras imponerse a Osasuna por un solitario gol de Mbappé de penalti, mientras que el Oviedo cayó derrotado en su debut ante el Villareal en La Cerámica por 2-0.

La RFEF ha hecho oficial este sábado el nombre del árbitro que dirigirá segundo encuentro liguero entre Real Oviedo y Real Madrid en el Carlos Tartiere. Ricardo De Burgos será el encargado de pitar el encuentro, acompañado por Iker De Francisco y Asier Pérez De Mendiola como asistentes, con José Alberto Pardeiro como cuarto árbitro. A cargo del VAR estará Javier Iglesias con Juan Luis Pulido como asistente.

Xabi Alonso habló sobre el reencuentro que tendrá este domingo con Santi Cazorla, ahora jugador del Oviedo y excompañero en la selección española. "No he hablado con él, la verdad. He estado más centrado en nosotros que en cosas sociales. Pero con Santi tengo un recuerdo espectacular como jugador y como compañero.