Fútbol
Oviedo - Real Madrid, en directo: ¡Descanso en el Tartiere!
Los de Xabi Alonso visitan a domicilio al Oviedo en el Carlos Tartiere en el primer partido en casa de los asturianos en Primera en más de dos décadas.
Después de 24 años, el Carlos Tartiere volverá a acoger un partido de la Primera División tras el trágico descenso del equipo. El Real Madrid buscará los tres puntos para sumarse al FC Barcelona en la cabeza de la tabla, mientras que los asturianos tratarán de rehacerse de la derrota en su debut en liga tratando de rascar algún punto al gigante blanco.
El Real Madrid llega con victoria, tras imponerse a Osasuna por un solitario gol de Mbappé de penalti, mientras que el Oviedo cayó derrotado en su debut ante el Villareal en La Cerámica por 2-0.
La RFEF ha hecho oficial este sábado el nombre del árbitro que dirigirá segundo encuentro liguero entre Real Oviedo y Real Madrid en el Carlos Tartiere. Ricardo De Burgos será el encargado de pitar el encuentro, acompañado por Iker De Francisco y Asier Pérez De Mendiola como asistentes, con José Alberto Pardeiro como cuarto árbitro. A cargo del VAR estará Javier Iglesias con Juan Luis Pulido como asistente.
Xabi Alonso habló sobre el reencuentro que tendrá este domingo con Santi Cazorla, ahora jugador del Oviedo y excompañero en la selección española. "No he hablado con él, la verdad. He estado más centrado en nosotros que en cosas sociales. Pero con Santi tengo un recuerdo espectacular como jugador y como compañero.
Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Los datos de la primera mitad
El Real Madrid ha estado muy cómodo en los primeros 45 minutos en el Carlos Tartiere. Con un 73% de posesión, 6 córners y cinco tiros a puerta, los de Xabi Alonso ganan gracias a un gol de Mbappé en el minuto 37.
Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Fin de la primera mitad
El partido se va al descanso con un monólogo del Real Madrid, que gana por un gol.
Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Dos minutos de añadido
Se ha cumplido el tiempo reglamentario de la primera mitad.
Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Duerme el partido el Madrid
Una vez conseguido el gol, el Real Madrid es menos vertical y busca una construcción más lenta del juego.
Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | GOOOOOL DE MBAPPÉ
Tras una gran recuperación de Tchouamení, Arda Güler le pone un balón al pie al francés, que se gira en una baldosa y pone el balón lejos del alcance del portero.
Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | ¡OCASIÓN CLARA DEL MADRID!
Rodrygo se marchó de su par por línea de fondo y puso un balón que desvió Escandell. El meta mandó a córner el rechace de manera providencial.
Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Sigue creando mucho peligro el Madrid
Centro muy tenso al que llega Mastantuono un pelín tarde y no consigue rematar en condiciones.
Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Saque de esquina para el Real Madrid
Otro córner para los de Xabi Alonso.
Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Menuda jugada de Rodrygo
Caracoleó y dribló el brasileño que está eléctrico, pero no logró finiquitar la jugada.
Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Dendocker intenta la vaselina
El Oviedo consiguió pillar por sorpresa a la zaga del Real Madrid y Dendocker trató de anotar por encima de Courtois, pero el disparo fue demasiado flojo.
Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Valverde vuelve a probar desde lejos
Fede Valverde encontró espacio y probó desde lejos, pero el portero atrapó la pelota.
Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Presión muy alta de los blancos
Sigue apretando arriba el Real Madrid, con una línea muy adelantada. El Oviedo no es capaz de salir.
Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Piden penalti sobre Mastantuono
Se queja el argentino de un agarrón dentro del área, pero el árbitro le dice que se levante.
Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Se duele Escandell en el área
El meta del Oviedo chocó con Huijsen al salir a despejar y acabó tendido en el césped.
Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Prueba Tchouamení desde lejos
El centrocampista francés se animó con un disparo muy lejano, la pelota salió repelida a córner.
Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Asedio del Real Madrid
Le dura poco la posesión al Real Oviedo ante un Real Madrid que presiona muy arriba.
Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Dani Calvo salva al Oviedo
Tras un error de Alhassane en defensa, a punto estuvo de recibir Mbappé en el área sin portero, pero el central metió el pie justo a tiempo.
Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Domina el Real Madrid
Después del susto inicial, los de Xabi Alonso tienen el control del esférico y del partido.
Real Oviedo 0-1 Real Madrid
Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | ¡CASI CARVAJAL!
A punto estuvo el lateral de remachar un balón suelto tras un rechace del meta del Oviedo a un disparo de Rodrygo.
Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | A punto está de sorprender el Oviedo
El Real Oviedo sacó largo de centro y mandó un balón a la espalda de la defensa que sorprendió a todos y a punto estuvo de atrapar Ilyas.
Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | ¡COMIENZA EL PARTIDO!
Ya rueda la pelota en el Carlos Tartiere, la primera posesión correrá a cargo del Real Oviedo.
Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | El Oviedo, contra las estadísticas
El superordenador de Opta da un 12,4% de probabilidades de victoria a los carbayones, un 69,1% al Real Madrid y sitúa el empate en un 18,4%.
Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Saltan a calentar los porteros
Los porteros de Real Oviedo y Real Madrid saltan a calentar, la afición local ruge al ver a sus metas pisar el césped.
Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | La "fiesta" del Real Oviedo
En la vuelta a Primera del Oviedo en casa, su entrenador, Veljko Paunovic, aseguró que el partido de hoy "es una fiesta del fútbol":
"Es una fiesta del futbol lo de mañana, por fin vuelve el futbol de Primera División a Oviedo y contra un gran rival. Queremos contribuir a esta fiesta con nuestro fútbol, un equipo que juega bien, defiende bien y compite con todo lo que tiene. Con nuestra afición somos más fuertes", declaró el técnico
Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | El Real Madrid llega al vestuario
Los jugadores del Real Madrid llegan al Carlos Tartiere.
Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Once confirmado del Oviedo
Por su parte, los asturianos saldrán con Aarón; Luengo, Costas, Dani Calvo, Rahim; Sibo, Nacho Vidal, Ilic, Dendoncker, Chaira y Rondón.
Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Onces del Real Madrid: ¡No juega Vinícius!
El conjunto blanco partirá de inicio Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Mastantuono, Mbappé y Rodrygo.
Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Posibles onces
A falta de confirmación oficial, los 11 futbolistas con los que partirán de inicio ambos equipos podrían ser los siguientes:
Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Oier Luengo, David Costas, Dani Calvo, Alhassane; Sibo, Luka Ilic; Hassan, Rondón, Chaira.
Real Madrid: Courtois; Carreras, Huijsen, Militao, Alexander-Arnold; Güler, Tchouamení, Valverde; Vinícius Jr., Mbappé, Brahím.
Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Ambos equipos han llegado al estadio
Tanto el equipo carbayón como los madridistas ya se encuentran pisando el campo del Tartiere, antes de que de comienzo el calentamiento.
Última hora del Real Oviedo - Real Madrid | Primer partido de Primera en el Carlos Tartiere en 24 años
El Real Oviedo volverá a acoger un partido de Primera División después de 24 años, tras su fatídico descenso.
