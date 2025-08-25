Carlos Alcaraz - Reilly Opelka: Horario y dónde ver el partido de primera ronda del US Open

Carlos Alcaraz arranca en la madrugada del lunes 25 al marts 26 de agosto el reto de conquistar su segundo US Open y recuperar el número 1 de la ATP, en manos de Jannik Sinner desde hace más de un año. Tras levantar el título en Cincinnati, el de El Palmar se estrenará en el Arthur Ashe Stadium ante el estadounidense Reilly Opelka, número 66 del mundo y al que nunca se ha enfrentado en partido ATP. El bombardero de St. Joseph es la primera piedra en la camino del tenista murciano en dos semanas que pueden devolverle a lo más alto del tenis mundial.

"Será muy complicado al enfrentarme a Opelka por primera vez. Todos conocemos su estilo de juego, así que tendré que estar muy atento al resto e intentar devolver la mayor cantidad de saques posible", señaló Alcaraz.

"La clave será encontrar ritmo en el partido, jugar bien los puntos desde el fondo cuando él me lo permita y mantener la concentración. La confianza ahora mismo es alta, me siento bien en la pista, cómodo con las pelotas, así que solo se trata de estar preparado", resumió el ganador de cinco grand slam antes de su debut en el US Open 2025.

Alcaraz va por el lado del cuadro de Novak Djokovic y Ben Shelton, y solo se cruzaría con Jannik Sinner, actual campeón en Flushing Meadows, en una posible final.

"Creo que lo que hace especial nuestra rivalidad es el respeto que nos tenemos y la buena relación que mantenemos fuera de la pista. No es algo habitual ver esa cercanía personal junto con una rivalidad tan intensa en la cancha", admitió Alcaraz.

"Cada vez que jugamos, los dos llevamos nuestro nivel al máximo, y eso lo convierte en algo único", indicó el murciano sobre su rivalidad con Sinner.

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Reilly Opelka

El partido de primera ronda del US Open 2025 entre Carlos Alcaraz y Reilly Opelka se jugará en la madrugada del lunes 25 al martes 26 de agosto no antes de las 03:00 horas, en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York.

