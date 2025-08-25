Novak Djokovic no falla en su debut ante Learner Tien en el US Open

Novak Djokovic sumó su primera victoria en el US Open, grand slam que ha conquistado en cuatro ocasiones (2011, 2015, 2018, 2023), superando al estadounidense Learner Tien (50) en tres sets (6-1, 7-6(3) y 6-2) en dos horas y 25 minutos. El tenista serbio busca su quinto título en Flushing Meadows, Nueva York, y el ansiado 25º gand slam.

"Fue increíble, de verdad, vivir por primera vez (el inicio de un torneo) en domingo por la noche. Nunca había empezado un torneo en domingo, y sin duda me encantaría que hubiera más comienzos así en el futuro", reconoció Djokovic tras su partido.

También arrancó con victoria la número 1 de la WTA y defensora del título en Nueva York, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que se deshizo de la suiza Rebeka Masarova (108) por 7-5 y 6-1 en una hora y 21 minutos de partido.

Davidovich no da opción a Shevchenko

El español Alejandro Davidovich barrió al kazajo Alexander Shevchenko y avanzó a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos. El tenista español solo necesitó de una hora y 26 minutos para derrotar a Shevchenko (n.91) en tres sets (6-1, 6-1 y 6-2).

"Esta vez tuve un poco de suerte. Él cometió muchos errores y no hubo demasiados peloteos, así que gracias a Alexander no me cansé demasiado de cara al próximo partido", aseguró Davidovich tras firmar su pase a segunda ronda del US Open.

"Estoy contento con mi rendimiento, con cómo me concentré en cada punto para cerrar el partido lo más rápido posible. Listo para la siguiente ronda", añadió un Davidovich que llegaba a Nueva York con muchas dudas, tras retirarse en masters de Toronto y Cincinnati por problemas físicos. Se trata de la sexta participación del malagueño en el Abierto de Estados Unidos, un grand slam donde sus mejores resultado han sido dos cuartas rondas en 2020 y 2022.

Davidovich disputará la segunda ronda contra el ganador del duelo entre el español Roberto Carballés (n.87) y el francés Arthur Rinderknech (n.82).

