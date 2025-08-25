Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Prevención

Estos son los alimentos que podrían aumentar el riesgo de sufrir cáncer de pulmón

Los alimentos ultraprocesados aumentan el riesgo de sufrir cáncer de pulmón, así que evítalos lo máximo posible.

C&aacute;ncer de pulm&oacute;n

Cáncer de pulmónEuropa Press

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

¿Sabías que el cáncer de pulmón es el más común en todo el mundo? Aproximadamente, cada año se registran 2,2 millones de nuevos casos y 1,8 millones de muertes a nivel global. El tabaquismo es el principal factor de riesgo, seguido de la exposición a la contaminación ambiental. En la actualidad hay un estudio, publicado en la revista Thorax, que indica que los alimentos ultraprocesados (AUP) son el tercer culpable de este tumor.

Estos alimentos industriales, elaborados con ingredientes que contienen aditivos, conservantes y sustancias perjudiciales para la salud, son muy negativos para el organismo si se consumen en exceso. A continuación, te indicamos qué alimentos debes evitar para que no aumente el riesgo de sufrir cáncer de pulmón.

¿Qué alimentos son los más perjudiciales para el pulmón?

Los investigadores marcaron una serie de alimentos como ultraprocesados, entre ellos se encuentran el pan de molde o el queso de untar que, en función de su producción industrial, puede situarse en esta categoría.

Otros alimentos ultraprocesados que debes evitar en la medida de lo posible son los helados, precocinados, patatas fritas y snacks salados, cereales de desayuno, fideos y sopas instantáneos, salsas, margarina, bollos, refrescos, zumos, hamburguesas, perritos calientes y pizzas (las pedidas a domicilio y las congeladas).

Además del cáncer de pulmón, el aumento del consumo de estos alimentos impulsa el incremento global de la obesidad, enfermedades cardiovasculares y trastornos metabólicos, así que mucho cuidado con ellos.

Alimentos saludables que debes incorporar a tu dieta

Sin embargo, estos alimentos que mencionamos a continuación son oro puro para el organismo. Que no falten en tu dieta:

  • Verduras de hoja verde, como la espinaca, la acelga, la lechuga, la rúcula, etc. Beneficios: ricas en fibra, vitaminas A, C, K y antioxidantes. Ayudan a reducir la inflamación y mejorar la salud cardiovascular.
  • Grasas saludables, como el aguacate, el aceite de oliva extra virgen o los frutos secos. Beneficios: ayudan a absorber vitaminas liposolubles, mejoran el colesterol bueno (HDL) y reducen el riesgo de enfermedades del corazón.
  • Pescado azul, como el salmón, las sardinas, el atún o la caballa. Beneficios: fuente de ácidos grasos omega-3, esenciales para la salud del cerebro y el corazón.
  • Frutas: las manzanas, los arándanos, los plátanos, las fresas, el kiwi, las naranjas, etc. Beneficios: aportan vitaminas, antioxidantes, agua y fibra. Asimismo, apoyan el sistema inmunológico y la digestión.
  • Huevos: son una excelente fuente de proteína. También aportan vitaminas del grupo B y antioxidantes.
  • Legumbres, como las lentejas, los garbanzos, las habas… Beneficios: son altas en proteína vegetal, hierro, fibra y bajas en grasa. Además, regulan el azúcar en sangre y ayudan a controlar el apetito.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Los incendios disparan la contaminación del aire y ponen en riesgo la salud

Los incendios disparan la contaminación del aire y ponen en riesgo la salud

Publicidad

Salud

Cáncer de pulmón

Estos son los alimentos que podrían aumentar el riesgo de sufrir cáncer de pulmón

Imagen de archivo de un perro atado

Los 5 tipos de perros de asistencia médica en España: estas son sus funciones

Análisis del autismo

Un medicamento experimental logra revertir síntomas del autismo en ratones

Una joven con una picadura de mosquito
Salud

Cómo saber si eres alérgico tras la picadura de un insecto y qué tienes que hacer

Dos mujeres protegiéndose del calor en España
Verano

La ropa negra da más calor ¿qué hay de cierto en este mito?

Crema hidratante
Prevención

Retiran del mercado lotes de crema hidratante por la presencia de bacterias y su riesgo de coger "infecciones"

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha informado de la medida debido a que se han encontrado bacterias que pueden traer "infecciones en personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado".

Monóxido de carbono
Incendios España

España bate récords en emisiones de monóxido de carbono por incendios: el nivel más alto en 23 años, según la OMS

El impacto de los incendios en la calidad del aire, -que se ha deteriorado de forma acelerada-, deja secuelas en la salud de los españoles.

Un hombre de 38 años, que padecía el síndrome de Usher, recupera la vista tras una terapia génica

Un hombre ciego de 38 años, la primera persona en recuperar la vista tras una terapia génica

Un hombre se toca los genitales

Así es el pene enterrado, una condición "tan frecuente como poco diagnosticada"

Los incendios disparan la contaminación del aire y ponen en riesgo la salud

Los incendios disparan la contaminación del aire y ponen en riesgo la salud

Publicidad