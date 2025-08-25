Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El error de un fotógrafo hace explotar a Medvedev contra el juez de silla: "¿Eres un hombre? ¿Por qué estás temblando?"

El tenista ruso cae en un dramático partido ante Benjamin Bonzi en el US Open, un duelo marcado por un episodio insólito con un fotógrafo.

Medvedev, en el partido ante Benjamin Bonzi

Un fotógrafo se 'cuela' en la pista por error y Medvedev estalla contra el juez de silla | Reuters

Caos absoluto en el US Open en el eléctrico duelo entre Daniil Medvedev, campeón del grand slam estadounidense en 2021, y un Benjamin Bonzi que firmó la victoria más sonada de su carrera (6-3, 7-5, 6(5)-7, 0-6 y 6-4). El jugador moscovita explotó contra el juez de silla en el desenlace del tercer set, cuando el francés Benjamin Bonzi servía con bola de partido y, tras fallar el primer saque, un fotógrafo entró por error en la pista pensando que el duelo había terminado.

El juez de silla, Greg Allensworth, decidió dar nuevo el primer saque a Benjamin Bonzi, lo que provocó un enfado mayúsculo de Medvedev.

"¿Eres un hombre? ¿Eres un hombre? ¿Por qué estás temblando?", le espetó el tenista ruso a Allensworth, al que acusó, hablando a un micrófono, de querer que el partido terminase con una victoria rápida de Bonzi.

"Chicos, él se quiere ir. Le pagan por partido, no por hora ¡Reilly Opelka tenía razón! ¿Qué dijo Reilly Opelka?", gritó Medvedev, refiriéndose a unas declaraciones del tenista estadounidense de hace unos meses, quien afirmó que Allensworth es "el peor juez de silla de la ATP".

Medvedev cede en cinco set y destroza su raqueta

El ambiente caldeado por Medvedev y los abucheos del público, que coreaba "segundo saque, segundo saque", provocaron una interrupción de cerca de seis minutos en el juego. Cuando Bonzi finalmente pudo servir, perdió su bola de partido y también el juego. Acto seguido, Medvedev se llevó el tie-break y forzó el cuarto set.

El tenista ruso, en completo trance y realizando Gestoso constantes a la grada, también se apuntó el cuarto set y mandó el duelo a la quinta y definitiva manga. Todo hacía presagiar una remontada de Medvedev, que comenzó con break en el quinto set, pero Bozní pidió un tiempo médico y logró recuperar la rotura para acabar firmando una victoria tremenda 6-3, 7-5, 6(5)-7, 0-6 y 6-4 en 3 horas y 45 minutos

Medvedev, visiblemente enfadado tras la derrota, destrozó su raqueta a golpes, sentado en su banco, sin abandonar la pista.

"Nunca había vivido algo así. Quizá esperamos unos cinco minutos antes del punto de partido. Luego fue muy difícil jugar. Mucho ruido. Todo el tiempo, durante los puntos, entre los puntos", reconoció Bonzi en declaraciones a pie de pista al terminar el partido.

"Era un ambiente muy salvaje. Intenté mantenerme tranquilo, seguir metido en el partido. No fue fácil. Al final dejé todo mi corazón en la pista", añadió el jugador francés.

Por su parte, Medvedev declaró en rueda de prensa que espera recibir una "fuerte multa" tras lo sucedido, aunque también aseguró que vivirlo fue "divertido".

"La gente hizo lo que hizo sin mí, sin que yo se lo pidiera, y fue divertido de ver. Estoy jugando mal y, en los momentos importantes, aún peor. Todo. Todo: servicio, devolución, volea, lo que sea. Solo necesito jugar mejor, y voy a intentar hacerlo el próximo año", reconoció el ruso.

Según informa The Athletic, al fotógrafo que originó el caos le habrían retirado las credenciales de prensa tras ser expulsado del estadio.

