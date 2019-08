El jugador brasileño no se estrenó de la mejor manera en el Zenit. Malcom saltó en la segunda parte y fue recibido por algunos aficionados radicales del Zenit con una pancarta racista: "Gracias a los líderes por su fidelidad a las tradiciones". Sin embargo, los propios radicales no se consideran racistas, y lo transmiten mediante un comunicado: "La ausencia de jugadores negros es solo una tradición, no somos racistas".

Según informa el diario 'Ria Novosti', Malcom podría salir del Zenit después de esta polémica. El club ruso pagó 40 millones de euros por su incorporación y podría intentar venderlo en enero. El Barcelona se volvería a llevar un porcentaje de dinero de una futura venta a otro club.