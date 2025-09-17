Toque de Xabi Alonso a Carvajal: "La expulsión es evitable. Tendremos que hablar del tema"

Xabi Alonso sigue sumando victorias con el Real Madrid. El tolosarra lleva cinco partidos desde que comenzó la temporada y ya son cinco triunfos: Osasuna, Oviedo, Mallorca, Real Sociedad y Olympique de Marsella. El debut anoche en la Champions fue sufrido y se ganó gracias a dos penaltis convertidos por Kylian Mbappé, el líder del equipo sobre el césped. Y eso que el Madrid se quedó con uno menos en los minutos finales por un cabezazo de Carvajal a Rulli, una acción que Xabi Alonso consideró "evitable".

"La expulsión es evitable. Tendremos que hablar del tema", apuntó Xabi Alonso en zona mixta.

Sobre la actuación de Mbappé, el técnico tolosarra bromeó diciendo que "su partido no ha estado mal". "En su línea con dos goles, tiene un impacto en el resto brutal. Está en un buen momento", apuntó Xabi Alonso.

Xabi Alonso resaltó la primera media hora ante el Olympique de Marsella y prometió que "dentro de cuatro meses va a ser mejor todavía".

"Estamos creciendo, progresando, en un momento importante viendo que podemos competir haciendo las cosas bien. La primera media hora me ha gustado mucho. De lo negativo aprenderemos para tener continuidad en las fases buenas. Hoy ha sido exigente ante un Marsella con buenos jugadores y un sistema que te exige mucho. Hemos sido bastante eficaces en la presión. Dentro de cuatro meses va a ser mejor todavía", valoró el entrenador del Real Madrid.

"¿El segundo penalti? Lo he visto de refilón y no tengo una opinión muy hecha"

Xabi Alonso también opinó sobre el segundo penalti pitado anoche en el Bernabéu, la acción que le dio el triunfo al Real Madrid.

"La he visto de refilón y no tengo una opinión muy hecha, pero hoy ha salido de nuestro lado", zanjó Xabi Alonso.

El tolosarra lamentó la falta de puntería en los momentos en los que fue muy superior en la primera parte. "La primera media hora ha sido fantástica, muy buena. Me ha gustado mucho la presión ante un equipo que tiene automatismos muy trabajados. El equipo ha ido muy convencido, hemos tenido ocasiones y nos ha faltado materializarlas para premiar el buen juego", apuntó el entrenador vasco.

"A pesar de encajar, hemos seguido en buena línea, hemos empatado y hemos estado convencidos de lo que queríamos en un ritmo no tan frenético en la segunda parte pero con ocasiones hasta la acción de la roja. A pesar de estar con uno menos no he tenido la sensación de no ir a por el partido. Con el 2-1 hemos tenido madurez y es una victoria muy importante para empezar la Champions", consideró Xabi Alonso.

El técnico vasco restó importancia a la suplencia del brasileño Vinícius en el estreno en la Liga de Campeones ante el Olympique de Marsella, la segunda en cinco partidos de la temporada, y aseguró que "nadie se tiene que sentir ofendido".

"Estamos en un momento del calendario muy exigente y necesitamos a todos, a Vini, a Rodrygo, a Franco, a Brahim, a Gonzalo. Lo importante es que todos se sientan preparados porque vamos a necesitarlos durante la temporada", aseguró al ser preguntado por Vinícius.

Posteriormente, sin desvelar lo hablado con el brasileño, mandó un mensaje de tranquilidad. "Si hay conversaciones privadas se quedan en el vestuario. Hay momento para todos y nadie va a jugar todos los partidos. Nadie se tiene que sentir ofendido por no jugar un partido".

"Necesitamos a todos. El calendario es muy exigente. Vini ha entrado bien y los cambios están teniendo un impacto muy bueno. No son solo importantes los que inician, el fútbol no va en esa dirección", sentenció Xabi Alonso.

