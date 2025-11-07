Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Caos y retrasos en 40 aeropuertos de EEUU tras una reducción de vuelos del 10% por "tensiones en el sistema"

Cientos de miles de personas han resultado afectadas por la reducción de vuelos en 40 aeropuertos de EEUU ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA). La causa es la "tensión en el sistema" que podría afectar la seguridad del transporte aéreo.

Crisis en los aeropuertos de EEUU | EFE

La Administración ha publicado un calendario de reducciones, que iniciará con un 4% este viernes y aumentará a un 6% el 11 de noviembre y hasta un 10% el 14 de noviembre, si el cierre de Gobierno continúa vigente para esa fecha. La FAA señaló que los pasajeros afectados por cancelaciones tendrán derecho a reembolsos, pero no a otros gastos como hoteles, siguiendo los procedimientos habituales cuando la demora o cancelación no es culpa de la aerolínea.

Las aerolíneas tienen la libertad de decidir qué vuelos se cancelan

Por su parte, el secretario de Transporte, Sean P. Duffy, y el administrador de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, anunciaron que la reducción de vuelos será gradual, alcanzando un recorte del 10% en 40 aeropuertos principales dentro de una semana.

Anteriormente, las autoridades solo habían indicado que comenzarían mañana. El Departamento de Transporte aclaró que las aerolíneas tienen la libertad de decidir qué vuelos se cancelan.

La medida que impactará a los aeropuertos más grandes del país fue anunciada esta semana, tras 37 días de cierre de Gobierno, durante los cuales 2.000 controladores aéreos se han dado de baja y han aceptado empleos provisionales debido a la falta de pago, según las autoridades.

Nuevo intento para aprobar un plan de financiación provisional

Este viernes, el Senado tiene programado un nuevo intento para aprobar un plan de financiamiento provisional que ponga fin al cierre federal, luego de quince intentos fallidos ante la falta de acuerdos entre republicanos y demócratas. Las grandes aerolíneas del país, como American, United o Delta, anunciaron que ya están ajustando sus horarios para cumplir la normativa y que priorizarán mantener los vuelos internacionales.

Con 37 días, este es el cierre más largo de la historia, superando el de 2018, en el primer mandato de Trump, que finalizó tras 35 días debido al caos aéreo provocado por la escasez de controladores.

