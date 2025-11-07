Feijóo espera que la ruptura de Junts se aprecie en las votaciones del Congreso: "Parece que esto va en serio"

Junts tomaba este jueves la decisión de presentar enmiendas a la totalidad a todas las leyes que el Gobierno ha presentado o vaya a presentar en el Congreso. Una de las reacciones más esperadas ante tal decisión era la del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien consideraba que "parece que esto va en serio", una decisión que significa "el bloqueo y, en consecuencia, la ruptura de la estabilidad parlamentaria del Gobierno". Aún así, destaca que habrá que esperar a ver si es así en las próximas votaciones.

Sin los votos de Junts "no se pueden aprobar leyes"

Junts hará lo propio con las leyes que lleve al Parlamento en el futuro, incluidos los Presupuestos generales del Estado, una medida con la que aseguraban queda "bloqueada" la legislatura.

La portavoz de Junts en la Cámara Baja, Míriam Nogueras señalaba en una rueda de prensa en el Congreso que sin los votos de su formación "no se pueden aprobar leyes" y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sabe "desde el primer día" que su partido no vota para garantizar la "estabilidad" de España, sino a favor de los intereses de Cataluña.

Nogueras explicó en su comparecencia que Junts ha registrado enmiendas a la totalidad a las 25 leyes presentadas en el Congreso por el Gobierno, que no votará a favor de las 21 que están acabando su tramitación y que vetará también las nueve nuevas propuestas que ya han pasado por el Consejo de Ministros cuando lleguen al Parlamento.

Ha enfatizado que el Gobierno no podrá, a menos que "una sus votos con el PP y Vox", aprobar los Presupuestos ni el techo de gasto, ni tampoco normas como "la ley Bolaños o la ley Begoña", en referencia a la ley para la modernización de la justicia y a la que afecta a la acusación popular.

De esta manera, el Ejecutivo "ha perdido su capacidad legislativa", resaltaba Nogueras, quien considera este paso de Junts como un "baño de realidad" para el PSOE y Sumar. Recordaba que su formación no pide "favores", sino "coherencia" y que se cumplan los acuerdos.

"La reconstrucción de Valencia"

Preguntado por las negociaciones con Vox para intentar elegir un sucesor para Carlos Mazón al frente del Gobierno valenciano, Feijóo se ha limitado a señalar que "lo más importante es proseguir con la reconstrucción de Valencia". "Este es nuestro objetivo y creo que además los valencianos, después de lo que han sufrido, es lo que se merecen", resaltaba.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.