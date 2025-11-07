El comentado abrazo entre Rafa Nadal y Javier Milei: "¡No me lo puedo creer! ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? ¡Qué honor!"

Rafael Nadal, ganador de 22 grand slam y una de las mayores leyendas de la historia del tenis, ha coincidido antes de un foro económico en Miami con Javier Milei, presidente de Argentina. El encuentro ha sido muy comentado en las redes sociales y el propio Milei se mostró emocionado de conocer al campeón de 14 Roland Garros, que acudió al evento junto a Carlos Moyá.

"¡No me lo puedo creer! ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? ¡Qué honor!", espetaba Milei mientras se abrazaba con Rafa Nadal.

"¿Qué tal, Carlos?", le preguntó el presidente de Argentina a Carlos Moyá, el que fuera entrenador del balear en la recta final de su carrera.

Ignacio González Castro, CEO de la entidad que organiza el American Business Fórum, bromeó durante el encuentro y aseguró que "estamos para hacer un dobles". "No, no, no. Sólo miraría", contestó Javier Milei ante la presencia de Rafa Nadal, Carlos Moyá y David Nalbandian.

Rafa Nadal habló durante el America Business Forum (ABF), un foro que reunía entre el 5 y el 6 de noviembre en Miami a líderes políticos, empresariales y deportistas, y señaló que tuvo "la suerte de crecer en una familia bien estructurada, con pilares y referentes" que le acompañaron "desde el comienzo hasta hoy".

Nadal, sobre Federer y Djokovic: "Me han llevado al límite durante todos estos años"

El ganador de 14 Roland Garros también analizó a sus dos mayores rivales (Federer y Djokovic) y apuntó que "son dos personalidades distintas, pero con una gran pasión y amor por el deporte".

"Han sido rivales que no han parado de mejorar y que han demostrado querer perseguir sus objetivos haciendo las cosas de la mejor forma posible y han sido rivales de una envergadura mayúscula que me han llevado al límite durante todos estos años".

El extenista balear destacó que Federer fue un tenista "un poquito más mágico" desde el punto de vista del talento puro y la inspiración, mientras que Djokovic fue "alguien un poquito mas trabajado", con una ética de trabajo y una mentalidad ganadora "difícil de superar".

En otro orden de cosas, Nadal también recordó el momento más difícil de su carrera: la lesión degenerativa en el pie que sufrió en 2005 y que, según admitió, amenazó con acabar con su carrera profesional. Sin embargo, señaló que esa lesión le ayudó a poner en valor todo lo que le sucedió en su carrera y a nunca dar por sentado una derrota o una victoria.

"He tenido que vivir con ese problema durante toda mi carrera. Esto me ha permitido disfrutar muchísimo más y valorar las cosas buenas que me han ido pasando", se sinceró Nadal.

