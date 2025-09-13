Real Sociedad - Real Madrid en directo: ¡GOLAZO DE MBAPPÉ! (0-1)

El todavía invicto Real Madrid afronta en San Sebastián la primera salida complicada de la temporada ante una Real que todavía no conoce la victoria. Xabi Alonso, tolosarra y exjugador realista, volverá a la que fue su casa, esta vez dirigiendo el banquillo blanco y con el objetivo de reforzar el liderato y mantener el pleno de puntos (12 de 12).

El Madrid llega a Anoeta tras vencer en casa, y por la mínima, a Osasuna en la jornada 1 y a Mallorca en la 3, mientras que la victoria más contundente y en la que mejor sensación ofreció fue en su primer encuentro como visitante ante el Oviedo en el Tartiere (0-3). Con un genial Mbappé (3 goles) y un Vinicius que ha empezado enchufado (2 tantos y 1 asistencia), los merengues aspiran a seguir con la racha en un estadio siempre complicado.

La Real, por su parte, empató sus dos primeros duelos ante Valencia y Espanyol y cayó precisamente ante el Oviedo en la tercera jornada. Un equipo que se desangra en defensa (4 goles en 3 partidos) y que esta tarde de sábado buscará ante el líder dar la primera alegría a su afición.

Bajas importantes

En cuanto a las bajas, en el equipo vasco no estarán disponible Yangel Herrera, Oskarsson y Rupérez, mientras que en las filas madridistas no jugarán Bellingham, Endrick, Camavinga, Mendy y Rüdiger, que cayó lesionado hace unas horas.

Alineaciones OFICIALES de Real Sociedad y Real Madrid

Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Goti, Marín; Guedes, Oyarzabal, Barrenetxea.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Güler, Ceballos, Brahim, Vinicius y Mbappé.

¡Sigue el partido en directo!

