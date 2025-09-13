LaLiga EA Sports
Real Sociedad - Real Madrid en directo: ¡GOLAZO DE MBAPPÉ! (0-1)
Xabi Alonso vuelve a Anoeta para reforzar el liderato blanco y sumar 12 de 12 ante una Real en horas bajas. Sigue en directo el partido de la jornada 4 de la Liga entre Real Sociedad y Real Madrid.
El todavía invicto Real Madrid afronta en San Sebastián la primera salida complicada de la temporada ante una Real que todavía no conoce la victoria. Xabi Alonso, tolosarra y exjugador realista, volverá a la que fue su casa, esta vez dirigiendo el banquillo blanco y con el objetivo de reforzar el liderato y mantener el pleno de puntos (12 de 12).
El Madrid llega a Anoeta tras vencer en casa, y por la mínima, a Osasuna en la jornada 1 y a Mallorca en la 3, mientras que la victoria más contundente y en la que mejor sensación ofreció fue en su primer encuentro como visitante ante el Oviedo en el Tartiere (0-3). Con un genial Mbappé (3 goles) y un Vinicius que ha empezado enchufado (2 tantos y 1 asistencia), los merengues aspiran a seguir con la racha en un estadio siempre complicado.
La Real, por su parte, empató sus dos primeros duelos ante Valencia y Espanyol y cayó precisamente ante el Oviedo en la tercera jornada. Un equipo que se desangra en defensa (4 goles en 3 partidos) y que esta tarde de sábado buscará ante el líder dar la primera alegría a su afición.
Bajas importantes
En cuanto a las bajas, en el equipo vasco no estarán disponible Yangel Herrera, Oskarsson y Rupérez, mientras que en las filas madridistas no jugarán Bellingham, Endrick, Camavinga, Mendy y Rüdiger, que cayó lesionado hace unas horas.
Alineaciones OFICIALES de Real Sociedad y Real Madrid
- Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Goti, Marín; Guedes, Oyarzabal, Barrenetxea.
- Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Güler, Ceballos, Brahim, Vinicius y Mbappé.
¡Sigue el partido en directo!
Recuerda que puedes seguir el partido de la Liga de hoy en directo en la narración y minuto a minuto de la web de Antena 3 Deportes.
Min 23. Real Sociedad - Real Madrid: 0-1
Pues pese al gol, el Madrid ha perdido el control del partido y sus posiciones ya duran muy poco, poca presencia del mediocentro en el equipo blanco. Xabi, desquiciado en la banda.
¡Buen disparo de Barrenetxea!
¡Buena reacción de la Real, que casi empata con un disparo lejano! Mete una marcha más el equipo local.
¡AL PALO KYLIAN!
¡Está inabordable! Cada vez que toca el balón crea un peligro tremendo. Esta vez desequilibró en el costado izquierdo y soltó un disparo con efecto que se fue al palo.
⚽ ¡¡¡GOOOL de MBAPPÉ!!!
¡Qué error de la Real! Goti se equivocó en un pase atrás que cazó Mbappé a 20 metros de portería, se deshizo del defensa en velocidad y batió a Remiro con un disparo potente y seco. ¡Cuarto gol de Kylian en Liga!
¡CASI MARCA MBAPPÉ!
Qué participativo está Kylian... Centro medido y perfecto de Carvajal que remata con la punta el francés pero apenas sin fuerza y muy centrado.
¡GOL ANULADO AL REAL MADRID!
Increíble, de nuevo una jugada muy muy muy ajustada. Marcó Güler tras una asistencia de Mbappé, que previamente había recibido en fuera de juego. Milimétrico, es más, en repetición no se puede ni apreciar. Recordamos que ante el Mallorca el VAR anuló tres goles a los blancos.
¡¡ARRANCA EL PARTIDO EN ANOETA!!
Precioso homenaje a Toshack antes del partido... ¡Pero ya rueda el esférico en el césped de Anoeta! Comienza el REAL SOCIEDAD-REAL MADRID.
¡15 minutos!
Menos de 15 minutos ya para que ruede el balón en San Sebastián, como es de esperar habrá muy buen ambiente en Anoeta al recibir a uno de los grandes. Todo preparado para vivir un partido muy bonito entre dos equipos que juegan muy bien al fútbol.
Vinicius se pone las pilas
Vini jugó mal ante el Osasuna y Xabi decidió darle banquillazo ante el Oviedo como toque de atención... Y tanto que se lo tomó como tal, salió en la segunda parte en el Tartiere, regaló una asistencia a Mbappé y marcó otro gol. Por si fuera poco, hace dos semanas anotó el tanto de la remontada ante el Mallorca (2-1). Nada mejor que un toque de atención a tiempo, incluso para Vinicius...
¡Los últimos Real Sociedad-Real Madrid!
En las últimas diez visitas del Real Madrid a Anoeta se ha llevado la victoria en siete de ellos, ha perdido dos y ha empatado uno. En 2023 el equipo vasco se impuso a los merengues por última vez en un partido que terminó 2-0 con goles de Kubo y Barrenetxea.
¡Rodrygo, de nuevo suplente...!
El brasileño tampoco será titular en Anoeta, solo lo fue en Oviedo y parece que con Vinicius y Mbappé en plena forma, Xabi se decanta por Brahim para acompañarles en ataque, además, el internacional por Marruecos parte desde su lado preferido, que no el de Rodrygo, y es que Ancelotti siempre tuvo que colocarle en la derecha al estar Vinicius en la otra banda... El que sustituye a Valverde en el medio es Ceballos.
¡ONCE de la REAL SOCIEDAD!
También tenemos los once jugadores por los que apuesta el nuevo entrenador Sergio Francisco. Así sale la Real ante el Madrid en busca de su primera victoria de la temporada:
11: Remiro; Elustondo, Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Goti, Marín; Guedes, Oyarzabal, Barrenetxea.
Ojo que el club acaba de informar de que Sučić es baja de última hora por un proceso febril...
¡Lesiones importantes en ambos equipos!
Tanto vascos como madrileños sufren importantes bajas para el duelo de hoy, no obstante, es el Real Madrid el que perdió este pasado viernes a Rüdiger tras una desafortunada lesión en el recto que le dejará fuera entre 10 y 12 semanas.
- 🏥 Real Sociedad: Yangel Herrera, Oskarsson y Rupérez.
- 🏥 Real Madrid: Bellingham, Endrick, Camavinga, Mendy y Rüdiger.
¡ALINEACIÓN OFICIAL DEL REAL MADRID!
Ya tenemos once de Xabi Alonso en Anoeta, así sale el Real Madrid en San Sebastián, donde busca mantener el pleno (12 de 12 puntos):
11: Courtois, Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Güler, Ceballos, Brahim, Vinicius y Mbappé.
Estas son las posibles alineaciones de Real Sociedad y Real Madrid
En unos minutos empezaremos a conocer los onces oficiales de uno y otro equipo, hasta entonces... estas pueden ser las alineaciones de Real Sociedad y Real Madrid para el partido de hoy:
- Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Aihen; Gorrotxategi, Brais Méndez, Marín; Kubo, Oyarzabal y Barrenetxea.
- Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Rodrygo, Mbappé y Vinicius.
Primera visita complicada del Real Madrid
Esta temporada los blancos solo han jugado fuera de casa en el Tartiere (Oviedo) y curiosamente fue el mejor partido en cuanto a goles y sensaciones en el césped, los de Xabi firmaron un encuentro casi perfecto y se llevaron los tres puntos con una firme goleada (0-3).
No obstante, vencieron por la mínima a Osasuna y Mallorca en el Bernabéu y este sábado afrontan una de las salidas más complicadas del calendario: Anoeta... Aunque, eso sí, la Real Sociedad no está para tirar cohetes: dos empates y una derrota. Hoy busca su primera victoria de la campaña.
Real Sociedad - Real Madrid en directo: alineaciones y última hora del partido de LaLiga EA Sports
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en directo del partido de la cuarta jornada de Liga entre Real Sociedad y Real Madrid! Partido grande y bonito en Anoeta entre dos históricos de la competición. Los blancos, líderes, buscan el pleno de victorias mientras que los vascos ansían su primera de la campaña.
¡Vamos ya con la previa y la última hora del partidazo de este fin de semana! ¡ARRANCAMOS!
