Real Madrid - Mallorca en directo: ¡Tercer gol anulado al Madrid! (2-1)
Los de Xabi buscan mantener su buen inicio de Liga, seis puntos de seis, ante un Mallorca que todavía no conoce la victoria.
El Real Madrid de Xabi Alonso recibe este sábado al Mallorca en el Santiago Bernabéu con el objetivo de mantenerse en lo más alto de la tabla tras resolver sus dos primeros encuentros ligueros con victorias (1-0 ante el Osasuna y 0-3 ante el Oviedo en el Tartiere).
Mbappé marca territorio
El conjunto blanco, con Mbappé a la cabeza y siendo el francés el único goleador de lo que llevamos de temporada (tres goles en dos partidos), disputará su segundo partido en el Bernabéu tras vencer a Osasuna en su estreno (1-0) con dudas y algún susto final. El Mallorca, a su vez, no conoce la victoria después de caer en casa ante el Barça (0-3) y salvar un punto in extremis en Vigo ante el Celta (1-1).
Diez derrotas seguidas del Mallorca en el Bernabéu
Visita complicada la que tendrán los mallorquines esta noche ya que los últimos diez partidos que han disputado en el Bernabéu se han saldado con derrotas y muchos de ellos con goleadas incluidas. Fue en 2009 la última vez que el Mallorca conquistó el templo blanco (1-3 con goles de Arango, Santana y Keita).
Alineaciones OFICIALES
Por otra parte, estas son las alineaciones oficiales de Xabi Alonso y Jagoba Arrasate en el Santiago Bernabéu.
- Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler; Mastantuono, Mbappé y Vinicius.
- RCD Mallorca: Leo Román; Mateu Jaume, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Lato; Morlanes, Sergi Darder; Pablo Torre, Muriqi y Mateo Joseph.
¡Sigue el partido en directo!
Recuerda también que puedes vivir este partido en directo, con previa, alineaciones oficiales, última hora y resultado, en la parte inferior de esta noticia.
¡Carreras se gana al Bernabéu!
Por la acción que salvó el empate y por su valentía para irse hacia adelante. Muy buenos minutos del joven jugador español.
¡El Madrid sigue sin sentenciar!
15 minutos más añadido y pese a que los blancos tienen el control y las oportunidades, el Mallorca está a solo un gol de puntuar en el Bernabéu por primera vez desde 2009. El resultado sería mucho más abultado pero el Madrid se ha 'estrellado' contra los fueras de juego.
Triple cambio en el Madrid
Xabi revoluciona el once metiendo a Carvajal, Ceballos y Rodrygo. Se van Arnold, Vinicius y Güler.
¡CARRERAS SALVA EL EMPATE!
¡Qué acción defensiva del nuevo lateral madrileño! El disparo de Samú Costa iba dentro pero Carreras apareció de la nada para sacar el balón en última instancia con una maniobra acrobática.
Min 62. RESULTADO Real Madrid - Mallorca: 2-1
Está calentito el estadio, no le ha gustado nada que se anulara el gol de Güler, el cual ha sido revisado durante varios minutos por el VAR y el colegiado Sánchez Martínez.
¡¡OTRO GOL ANULADO AL MADRID!! ¡YA SON TRES!
¡Increíble! Tres goles anulados al equipo blanco. Esta vez fue Güler el que anotó pero el VAR interpreta que un rebote previo toca en la mano del turco (está protegida) y no puede subir al marcador. El Bernabéu alucina...
Min. RESULTADO Real Madrid - Mallorca: 2-1
Lo intenta el Mallorca con posesiones largas, el Madrid apenas les deja unos segundos con el balón en su poder y enseguida activa la presión.
¡Vuelve el fútbol a Madrid!
¡Se reanudaaa el partido en el Bernabéu! De momento, por delante los blancos tras remontar el gol de Muriqi en 73 segundos.
¡Descanso en el Bernabéu! 2-1
Finnn de los primeros 45 minutos. Primera parte preciosa, con tres goles, dos anulados a Mbappé y muchas idas y venidas. Está muy abierto el duelo, cada equipo con sus armas. Ha podido sentenciar el Madrid en varias ocasiones pero entre los fueras de juego de Mbappé y alguna parada de Leo Román... todavía tenemos partido.
¡Y otro gol anulado a Mbappé!
Dos goles del galo y dos anulados por fueras de juego milimétricos. Se desespera Kylian, que ya había celebrado en ambas ocasiones... Perdona la 'casi' sentencia el Madrid.
⚽ ¡¡¡SE DESATA LA LOCURA EN EL BERNABÉU!!! 2-1
¡Dos minutos frenéticos en el templo blanco! ¡Primero empata Güler de cabeza tras una cesión perfecta de Huijsen y un minuto después el Madrid traza una contra perfecta para que Vinicius adelante a los suyos y levante al Bernabéu cuando rozamos el minuto 40!
¡Lo intenta el Madrid!
Buenos minutos de los blancos, que lo intentan desde fuera con Tchouaméni. Está creando peligro el Madrid por la banda pero no termina de encontrar una situación clara de disparo.
¡Disparo suave de Vinicius!
Lo intenta desde lejos Vinicius pero su disparo es centrado y demasiado raso. El Bernabéu empieza a ponerse nervioso con las 'pérdidas' de tiempo del guardameta visitante.
⚽ ¡¡¡GOOOL del MALLORCA!!!
¡Y es el Mallorca el que se adelanta en el marcador! Quién iba a ser sino... ¡Muriqi de cabeza! Se durmieron los defensas blancos en la marca y dejaron rematar a uno de los mejores en estas acciones.
Min 16. Real Madrid - Mallorca: 0-0
El Mallorca empieza a enlazar alguna posesión larga y ya no sufre como en los primeros minutos.
¡Sigue avisando Mbappé...!
Volvía a estar en posición antirreglamentaria pero ojo a la conexión Mbappé-Arnold en estos primeros minutos de partido.
¡GOL ANULADO A MBAPPÉ!
¡Situación muy justa! El pase de Arnold fue perfecto, al igual que el remate de Mbappé pero el francés parece que estaba en fuera de juego por apenas unos centímetros. En la línea no se veía nada claro.
¡Güler se duerme...!
Presión asfixiante del Madrid y primer 'peligro' blanco que deja pasar Güler por dormirse demasiado en el borde del área.
¡¡¡ARRANCA el REAL MADRID-MALLORCA!!!
¡Ya se juega en la capital de España! Empieza el Real Madrid-Mallorca en el Santiago Bernabéu. Los blancos, a por el 9 de 9; los visitantes, a por su primera victoria de la temporada.
Mastantuono, Valverde y Tchouaméni, dueños del medio
El argentino jugará su segundo partido como titular, y el que repite, como siempre, es uno de los grandes pilares del equipo, Aurelien Tchouaméni. También estará Valverde, que era un imprescindible para Ancelotti y parece que también lo será para Xabi. El medio comienza a asentarse.
¡25 minutos!
Menos de media hora para que ruede el balón en la capital. Día con algo de fresquito, que se agradece y mucho en este final de agosto, como siempre, buena entrada en el Bernabéu para seguir expectante ante el Real Madrid de Xabi.
Calendario muy duro para el Mallorca
Los chicos de Arrasate no han tenido un buen inicio liguero, en gran parte por 'culpa' de un calendario caprichoso que les ha obligado a recibir al Barça en la primera jornada, visitar Balaídos en la segunda y hacer lo propio esta tarde en el Bernabéu. De momento suman 1 de 6 puntos y tienen el enorme reto de puntuar por primera vez en las últimas diez visitas al templo blanco.
¡Xabi elige a Vinicius!
Su suplencia en Oviedo disparó la polémica, pero su entrada en la segunda parte, la asistencia y el gol convencieron a Xabi Alonso para devolverle la titularidad este sábado. Rodrygo, en cambio, vuelve a ser suplente. Arda Güler también le gana la partida a Brahim.
¡ONCE del MALLORCA!
¡Y vamos con las alineaciones de los mallorquines!
11 OFICIAL: Leo Román; Mateu Jaume, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Lato; Morlanes, Sergi Darder; Pablo Torre, Muriqi y Mateo Joseph.
¡¡¡ONCE del REAL MADRID!!!
¡Ya tenemos alineación oficial de Xabi Alonso para recibir al Mallorca en el Bernabéu! ¡Rodrygo, suplente... y Vinicius vuelve a la titularidad!
11 OFICIAL: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler; Mastantuono, Mbappé y Vinicius.
El Mallorca, diez visitas seguidas perdiendo en el Bernabéu
Hay que remontarse a 2009 para ver al Mallorca ganando por última vez en el estadio Santiago Bernabéu... Desde entonces son diez partidos y diez derrotas de los mallorquines en el templo blanco, terminando muchas de ellas en goleadas. El Mallorca, además, llega al encuentro sin conocer la victoria, cayó goleado ante el Barça en San Moix (0-3 y dos expulsados) y solo pudo rascar un punto ante el Celta en Vigo.
Mbappé, tres goles en los dos primeros partidos
En los dos primeros partidos de esta Liga, Kylian Mbappé ha sido, de lejos, el jugador más diferencial en el ataque blanco ya que el francés ha marcado tres goles (uno ante Osasuna y dos ante el Oviedo), mientras que el otro tanto lo anotó Vinicius ante el conjunto asturiano. La buena noticia es que el Real Madrid ha anotado cuatro goles y todavía no ha recibido ninguno en este inicio liguero.
Real Madrid - Mallorca en directo: alineaciones y última hora del partido de LaLiga EA Sports
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en directo del partido de la jornada 3 de la Liga entre Real Madrid y Mallorca! Los blancos, con dos victorias en los dos primeros encuentros, buscan el pleno (9 de 9) en su segundo duelo en el Santiago Bernabéu. Si los de Xabi suman los tres puntos dormirían como líderes de la Liga a espera de lo que hagan Barça, Athletic y Villarreal en sus respectivos duelos.
Vamos ya con la última hora del Real Madrid-Mallorca y los onces de Xabi Alonso y Jagoba Arrasate.
