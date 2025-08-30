Real Madrid - Mallorca en directo: ¡Tercer gol anulado al Madrid! (2-1)

El Real Madrid de Xabi Alonso recibe este sábado al Mallorca en el Santiago Bernabéu con el objetivo de mantenerse en lo más alto de la tabla tras resolver sus dos primeros encuentros ligueros con victorias (1-0 ante el Osasuna y 0-3 ante el Oviedo en el Tartiere).

Mbappé marca territorio

El conjunto blanco, con Mbappé a la cabeza y siendo el francés el único goleador de lo que llevamos de temporada (tres goles en dos partidos), disputará su segundo partido en el Bernabéu tras vencer a Osasuna en su estreno (1-0) con dudas y algún susto final. El Mallorca, a su vez, no conoce la victoria después de caer en casa ante el Barça (0-3) y salvar un punto in extremis en Vigo ante el Celta (1-1).

Diez derrotas seguidas del Mallorca en el Bernabéu

Visita complicada la que tendrán los mallorquines esta noche ya que los últimos diez partidos que han disputado en el Bernabéu se han saldado con derrotas y muchos de ellos con goleadas incluidas. Fue en 2009 la última vez que el Mallorca conquistó el templo blanco (1-3 con goles de Arango, Santana y Keita).

Alineaciones OFICIALES

Por otra parte, estas son las alineaciones oficiales de Xabi Alonso y Jagoba Arrasate en el Santiago Bernabéu.

Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler; Mastantuono, Mbappé y Vinicius.

RCD Mallorca: Leo Román; Mateu Jaume, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Lato; Morlanes, Sergi Darder; Pablo Torre, Muriqi y Mateo Joseph.

