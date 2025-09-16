Liga de Campeones
Real Madrid - Olympique de Marsella: Partido de fútbol de Champions League, en directo online
Sigue el partido de fútbol de Champions League entre Real Madrid y Olympique de Marsella y consulta el resultado, todos los goles y la última hora del partido, en directo.
El Real Madrid inicia este martes su andadura en la Champions League 2025-26 frente al Olympique de Marsella, en un Santiago Bernabéu que acoge el estreno europeo del 15 veces campeón de Europa. Los de Xabi Alonso llegan lanzados tras firmar un pleno en las cuatro primeras jornadas de Liga, con Kylian Mbappé como líder indiscutible, y con la ambición de trasladar ese estado de forma a su competición fetiche.
Banquillazo para Vinícius
El delantero francés acumula cuatro goles y una asistencia en el campeonato doméstico y se ha erigido en la gran referencia ofensiva. El choque ante el Marsella le trae buenos recuerdos: en su etapa en el Mónaco y el PSG le marcó diez tantos en quince partidos. Mbappé estará acompañado en ataque por Rodrygo y Mastantuono, con Vini esperando su oportunidad desde el banquillo. ,
El técnico madrileño ha recuperado a Jude Bellingham para la convocatoria, apenas dos meses después de ser operado del hombro, y prepara un once con Alexander-Arnold, Militao, Huijsen y Carreras en defensa, mientras que en la medular son titulares Valverde, Güler y Tchouaméni.
Vuelven 16 años después
El rival llega con la ilusión de regresar a la fase de grupos de la Champions dos años después, aunque arrastra una mala dinámica fuera de casa: no ha ganado en ninguno de sus últimos once partidos como visitante en la competición. Su última visita al Bernabéu fue en septiembre de 2009, con derrota por 3-0.
El Marsella de Roberto De Zerbi, técnico que dio brillo al Brighton en la Premier, propone un fútbol alegre y ofensivo. El equipo francés goleó al Lorient (4-0) en la última jornada liguera y cuenta con nombres de peso como Aubameyang, Pavard, Rulli o Kondogbia, aunque el gran foco está en Mason Greenwood, autor de tres goles y tres asistencias en este arranque de temporada.
El estreno europeo del Real Madrid llega en medio de un calendario exigente, con visitas inmediatas al Levante y al Atlético en el Metropolitano, además de un desplazamiento a Almaty, y con la vista puesta en seguir ampliando su legado en la Champions.
Alineaciones del Real Madrid - Olympique de Marsella
- REAL MADRID: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Rodrygo, Mastantuono y Mbappé.
- OLYMPIQUE DE MARSELLA: Rulli; Facundo Medina, Balerdi, Pavard, Emerson; Højberg, Kondogbia, O'Riley; Greenwood, Weah y Aubameyang.
Tchouaméni también se refirió a los arbitrajes ligueros
Aurélien Tchouaméni también tomó la palabra en la previa del duelo de Champions frente al conjunto francés y se refirió a los últimos arbitrajes recibidos.
"Los árbitros intentan hacer lo máximo cada partido, lo más importante es ganar el partido, lo hemos hecho... y sobre ellos no tengo nada que decir. Toda la gente ha visto lo que ha pasado y toca mirar hacia delante", indicó el jugador francés.
Xabi Alonso respalda el dossier del Madrid a la FIFA
Xabi Alonso compareció en la previa de la jornada 1 de la fase liga de la Champions League y respaldó el dossier que el club blanco ha entregado a la FIFA tras los últimos arbitrajes que ha sufrido en LaLiga.
"No es algo puntual, poder defender nuestros intereses es legítimo y siempre que lo haga el club me parece bien", ha indicado Xabi Alonso.
Respecto al arbitraje del pasado sábado en Anoeta, donde el colegiado Gil Manzano decidió expulsar con roja directa a Dean Huijsen, el tolosarra dijo que ya explicó en rueda de prensa lo que pensaba: "Lo dejo ahí".
Cargas policiales contra hinchas del Olympique de Marsella
Agentes de la Policía Nacional se han tenido que enfrentar a aficionados del Olympique de Marsella a su llegada al estadio Santiago Bernabéu antes del partido de la primera jornada de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Olympique de Marsella.
Se prevé la asistencia de casi 3.800 aficionados franceses con entrada en un estadio que registrará un aforo de 73.000 personas.
Un total de 1.873 efectivos policiales y de emergencias forman parte del dispositivo de seguridad diseñado por la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid para el partido de esta noche.
Vuelven Trent, Valverde, Mastantuono... y Rodrygo
El primer partido como técnico del Real Madrid en la Liga de Campeones de Xabi Alonso devuelve la titularidad respecto al equipo que venció en Anoeta en LaLiga, a Trent por Dani Carvajal, Fede Valverde en lugar de Dani Ceballos y Mastantuono por Brahim.
Además, Vinícius pierde su sitio en la banda izquierda del ataque en favor de Rodrygo. El Real Madrid inicia con: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Tchoauméni, Fede Valverde, Güler; Mastantuono, Rodrygo y Mbappé.
Por su parte, el once titular del Olympique de Marsella lo forman: Rulli; Medina, Balerdi, Pavard, Emerson; Kondogbia, Hojbjerg, Greendwood, Weah; O'Riley y Aubameyang.
Un calendario exigente para los blancos
El estreno europeo del Real Madrid llega en medio de un calendario exigente, con visitas inmediatas al Levante y al Atlético en el Metropolitano, además de un desplazamiento a Almaty, y con la vista puesta en seguir ampliando su legado en la Champions.
Ya tenemos también la alineación OFICIAL del Olympique de Marsella hoy
De Zerbi sale al Bernabéu con Rulli; Facundo Medina, Balerdi, Pavard, Emerson; Højberg, Kondogbia, O'Riley; Greenwood, Weah y Aubameyang.
Todo listo en el vestuario del Real Madrid
Varios nombres conocidos en el Olympique
El Marsella de Roberto De Zerbi, técnico que dio brillo al Brighton en la Premier, propone un fútbol alegre y ofensivo.
El equipo francés goleó al Lorient (4-0) en la última jornada liguera y cuenta con nombres de peso como Aubameyang, Pavard, Rulli o Kondogbia, aunque el gran foco está en Mason Greenwood, autor de tres goles y tres asistencias en este arranque de temporada.
¡SUPLENTE VINÍCIUS JR!
Pues sorpresón de Xabi Alonso en el debut de Champions de los blancos con el banquillazo de Vini. Juegan Rodrygo en la banda izquierda, Mastantuono en banda derecha y Mbappé en punta. Vuelven al 11 Trent Alexander - Arnold y Valverde.
Ya tenemos alineación OFICIAL del Real Madrid ante el Olympique de Marsella hoy
¡Tenemos el 11 oficial del Real Madrid para el partido de Champions League! Xabi Alonso sale con Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Rodrygo, Mastantuono y Mbappé.
El Marsella vuelve al Bernabéu 16 años después
El rival llega con la ilusión de regresar a la fase de grupos de la Champions dos años después, aunque arrastra una mala dinámica fuera de casa: no ha ganado en ninguno de sus últimos once partidos como visitante en la competición. Su última visita al Bernabéu fue en septiembre de 2009, con derrota por 3-0.
Un Real Madrid con "ganas de Champions"
La Copa de Europa vuelve a la casa del 15 veces campeón de la competición.
Jude Bellingham regresa a una convocatoria
Xabi Alonso ha recuperado a Jude Bellingham para la convocatoria, apenas dos meses después de ser operado del hombro, y prepara un once con Alexander-Arnold, Militao, Huijsen y Carreras en defensa, mientras que en la medular apuntan a titulares Valverde, Güler y Tchouaméni. ¡Enseguida sabremos el 11 del Real Madrid!
Kylian Mbappé, líder induscutible de los merengues
El delantero galo suma cuatro goles y una asistencia en el campeonato doméstico y se ha erigido en la gran referencia ofensiva. El duelo ante el Marsella le trae buenos recuerdos: en su etapa en el Mónaco y el PSG le marcó diez tantos en quince partidos.
Mbappé estará acompañado en ataque por Vinícius Júnior, todavía en busca de su mejor nivel, y por un tercer nombre que Xabi Alonso mantiene en el aire, con Rodrygo, Mastantuono y Brahim como opciones.
Real Madrid - Olympique de Marsella: Partido de Champions League hoy, en directo | Resultado, resumen y goles
¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del partido de hoy entre Real Madrid y Olympique de Marsella en directo!
El Real Madrid inicia este martes su andadura en la Champions League 2025-26 frente al Olympique de Marsella, en un Santiago Bernabéu que acoge el estreno europeo del 15 veces campeón de Europa.
Los de Xabi Alonso llegan lanzados tras firmar un pleno en las cuatro primeras jornadas de Liga, con Kylian Mbappé como líder indiscutible, y con la ambición de trasladar ese estado de forma a su competición fetiche.
Sigue el Real Madrid - Olympique de Marsella en directo online y consulta el resultado, resumen, todos los goles y la última hora del partido de hoy en vivo. ¡Gracias por seguirnos!
