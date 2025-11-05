Pánico en Brujas: un aficionado del Barcelona incendia un autobús al encender una bengala dentro del vehículo

Grave incidente en la previa del Brujas - Barcelona de la Champions League. Un aficionado del conjunto azulgrana ha sido detenido después de encender una bengala dentro de un autobús e incendiar el vehículo, destinado a transportar a los aficionados culés desde el centro de la ciudad belga hasta el Jan Breydel Stadion.

El diario Mundo deportivo asegura que el incidente se produjo sobre las 19:30 horas, es decir, una hora y media antes del pitido inicial del Brujas - Barcelona de la jornada 4 de la fase liga de la Champions League. La policía belga procedió a desalojar el autobús ante lo que comenzó como una gran humareda y terminó con el autobús en llamas.

Al final, como informa Sport, los cerca de 1.300 aficionados del Barcelona que han acudido a Brujas han podido desplazarse, pese al grave incidente, hasta el Jan Breydel Stadion para presenciar el choque de la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League.

