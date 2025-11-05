Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Pánico en Brujas: un aficionado del Barcelona incendia un autobús al encender una bengala dentro del vehículo

La previa del Brujas - Barcelona ha estado marcada por un incidente con un aficionado del Barcelona, que ha sido detenido tras encender una bengala y quemar un autobús.

VÍDEO | Un aficionado del Barcelona incendia un autobús en Brujas | Antena 3 Noticias

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

Grave incidente en la previa del Brujas - Barcelona de la Champions League. Un aficionado del conjunto azulgrana ha sido detenido después de encender una bengala dentro de un autobús e incendiar el vehículo, destinado a transportar a los aficionados culés desde el centro de la ciudad belga hasta el Jan Breydel Stadion.

El diario Mundo deportivo asegura que el incidente se produjo sobre las 19:30 horas, es decir, una hora y media antes del pitido inicial del Brujas - Barcelona de la jornada 4 de la fase liga de la Champions League. La policía belga procedió a desalojar el autobús ante lo que comenzó como una gran humareda y terminó con el autobús en llamas.

El momento del autobús incendiado en Brujas por un aficionado del Barça

El momento del autobús incendiado en Brujas por un aficionado del Barça | A3N

Al final, como informa Sport, los cerca de 1.300 aficionados del Barcelona que han acudido a Brujas han podido desplazarse, pese al grave incidente, hasta el Jan Breydel Stadion para presenciar el choque de la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League.

Pánico en Brujas: un aficionado del Barcelona incendia un autobús al encender una bengala dentro del vehículo

