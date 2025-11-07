Selección española de fútbol
Lista de Luis de la Fuente para los partidos ante Georgia y Turquía: regresa Lamine Yamal
Lamine Yamal regresa a la convocatoria de la selección española de fútbol para los dos partidos clave ante Georgia y Turquía para lograr la clasificación para el Mundial 2026.
La selección española de fútbol afronta los dos últimos partidos de la fase de clasificación para el Mundial 2026, primero visitando a Georgia en Tiflis (sábado 15 de noviembre) y luego recibiendo a Turquía en Sevilla (martes 18 de noviembre). Luis de la Fuente ha facilitado este viernes la lista de convocados para esos dos partidos, destacando el regreso de Lamine Yamal. También destacan los regresos de Huijsen, Fabián y Fermín López.
España es líder del Grupo E con 12 puntos, tres más que Turquía (9 puntos). Esta es la lista de convocados de Luis de la Fuente para los partidos ante Georgia y Turquía:
Porteros: Unai Simón, David Raya y Álex Remiro.
Defensas: Laporte, Vivian, Grimaldo, M. Llorente, Cucurella, Pau Cubarsí, Dean Huijsen y Pedro Porro
Centrocampistas: Fabián Ruiz, Zubimendi, Mikel Merino, Eric García, Pablo Barrios, Alex Baena y Pablo Fornals.
Delanteros: Oyarzabal, Yeremy, Dani Olmo, Fermín, Lamine Yamal, Ferran, Samu y Borja Iglesias.
Clasificación Mundial 2026
Grupo E
1. España 12 puntos
2. Turquía 9 puntos
3. Georgia 3 puntos
4. Bulgaria 0 puntos
