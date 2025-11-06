Muere Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys de la NFL, a los 24 años

Tragedia y conmoción en la NFL y el fútbol americano de Estados Unidos tras confirmarse la muerte de Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys de la NFL, a los 24 años. El trágico fallecimiento fue confirmado por su equipo en un breve comunicado.

"Es con extrema tristeza que los Dallas Cowboys comparten que Marshawn Kneeland ha fallecido esta mañana. Marshawn era un compañero muy querido y miembro de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y su familia"

La propia NFL también se ha hecho eco de la trágica muerte de Marshawn Kneeland, cuyo cupero fue hallado sin vida por la Policía de Frisco a las 01:31 horas.

"Nos entristece profundamente la trágica noticia del fallecimiento de Marshawn Kneeland, de los Cowboys. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina, su familia, sus amigos y sus compañeros de equipo"

La Policía de Frisco investiga la muerte como "un posible suicidio"

La Policía de Frisco ha emitido una nota de prensa en la que informa que investiga la muerte del jugador de los Dallas Cowboys de la NFL como "un posible suicidio".

"Un hombre fue encontrado muerte, aparentemente con una herida de bala autoinfligida tras una persecución de vehículos por parte de una agencia externa que condujo a una búsqueda multiagencial en Frisco", señala la Policía de Frisco.

"El 5 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 10:39 p.m., el Departamento de Policía de Frisco respondió a una solicitud de ayuda del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) para localizar un vehículo que había evadido a los agentes durante una persecución que entró en la ciudad de Frisco. Después de perder la vista del vehículo, los policías lo localizaron minutos después, estrellado en el Dallas Parkway, en dirección sur cerca de Warren Parkway", informa la Policía de Frisco.

"Los informes preliminares indicaron que un varón, identificado como Marshawn Kneeland, de 24 años de Plano, huyó de la escena a pie. Los oficiales establecieron un perímetro e iniciaron una búsqueda enel área con la ayuda de las unidades FPD K-9 y drones", señala el Departamento de Policía de Frisco.

"Durante la búsqueda, los oficiales recibieron información de que Kneeland había expresado ideas suicidas. Kneeland fue localizado más tarde a la 1:31 a.m., muerto en lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida. La causa de la muerte será determinada por el Collin County Medical Examiner's Office", añade el comunicado policial.

"En este momento, no se darán a conocer más detalles ya que la investigación sigue en curso. Nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de Kneeland", concluye la nota del Departamento de Policía de Frisco.

Triste adiós a Kneeland: "Su pérdida se siente profundamente en toda nuestra comunidad"

Kneeland, originario de Grand Rapids, Michigan, llegó a la NFL seleccionado por el equipo de la estrella solitaria en la segunda ronda del Draft 2024, después de triunfar con los Western Michigan Broncos del fútbol americano colegial. En dos temporadas con los Cowboys el defensivo tuvo 26 tackleadas, una captura de mariscal de campo, un balón suelto recuperado, un pase defendido y una anotación defensiva.

La Asociación de Jugadores de la NFL se unió a los mensajes por la muerte de Marshawn.

"La Asociación de Jugadores de la NFL lamenta profundamente el fallecimiento de Marshawn Kneeland. Su impacto en quienes lo rodeaban fue incalculable y su pérdida se siente profundamente en toda nuestra comunidad. A nuestros jugadores miembros recuerden que afrontar el duelo puede ser difícil. Apóyense mutuamente y cuiden su bienestar", fue el mensaje de la Asociación.