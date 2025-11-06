Sorteo Nitto ATP Finals 2025, en directo: Grupos, emparejamientos y rivales de Alcaraz y Sinner

Turín acoge hoy (12:00 horas) el sorteo de las Nitto ATP Finals 2025, el último torneo del año y que reúne a los ocho mejores tenistas del año, con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner como cabezas de serie y principales favoritos en la cita de maestros. El Inalpi Arena será el escenario, del 9 al 16 de noviembre, de la última batalla entre el español y el italiano por el número 1 del mundo y la corona de maestro.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son los dos cabezas de serie del sorteo de hoy de las Nitto ATP Finals y no pueden coincidir en el mismo grupo de la round robin. A partir de ahí, el sorteo deparará a los otros tres integrantes de cada grupo en función del ranking de la ATP, es decir, Alexander Zverev (3) y Novak Djokovic (4) irán cada uno a uno de los dos grupos. Lo mismo ocurre con Ben Shelton (5) y Taylor Fritz (6); y con Alex de Miñaur (7) y Felix Auger-Aliassime (8) / Lorenzo Musetti (9).

De esta forma, los posibles rivales de Carlos Alcaraz en el sorteo de hoy serán: Zverev o Djokovic, Shelton o Fritz y Alex de Miñaur o Auger-Aliassime/Musetti. Jannik Sinner tiene a los mismos posibles rivales en el sorteo de hoy en Turín.

El sorteo que celebra hoy la ATP en Turín también determinará el orden de juego, es decir, qué grupo comienza jugando en la primera jornada (domingo 9 de noviembre) y qué grupo inicia la competición en la segunda jornada (lunes 10 de noviembre). La fase de la round robin se jugará del 9 al 14 de noviembre. Las dos semifinales se disputarán el sábado 15 de noviembre y la final, el domingo 16 de noviembre.

Ya puedes seguir en directo minuto a minuto el sorteo de las Nitto ATP Finals 2025.