Nitto ATP Finals
Sorteo Nitto ATP Finals 2025, en directo: Grupos, emparejamientos y rivales de Alcaraz y Sinner
Sigue en directo el sorteo de las Nitto ATP Finals y consulta los grupos de la round robin y los emparejamientos y duelos de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.
Publicidad
Turín acoge hoy (12:00 horas) el sorteo de las Nitto ATP Finals 2025, el último torneo del año y que reúne a los ocho mejores tenistas del año, con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner como cabezas de serie y principales favoritos en la cita de maestros. El Inalpi Arena será el escenario, del 9 al 16 de noviembre, de la última batalla entre el español y el italiano por el número 1 del mundo y la corona de maestro.
Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son los dos cabezas de serie del sorteo de hoy de las Nitto ATP Finals y no pueden coincidir en el mismo grupo de la round robin. A partir de ahí, el sorteo deparará a los otros tres integrantes de cada grupo en función del ranking de la ATP, es decir, Alexander Zverev (3) y Novak Djokovic (4) irán cada uno a uno de los dos grupos. Lo mismo ocurre con Ben Shelton (5) y Taylor Fritz (6); y con Alex de Miñaur (7) y Felix Auger-Aliassime (8) / Lorenzo Musetti (9).
De esta forma, los posibles rivales de Carlos Alcaraz en el sorteo de hoy serán: Zverev o Djokovic, Shelton o Fritz y Alex de Miñaur o Auger-Aliassime/Musetti. Jannik Sinner tiene a los mismos posibles rivales en el sorteo de hoy en Turín.
El sorteo que celebra hoy la ATP en Turín también determinará el orden de juego, es decir, qué grupo comienza jugando en la primera jornada (domingo 9 de noviembre) y qué grupo inicia la competición en la segunda jornada (lunes 10 de noviembre). La fase de la round robin se jugará del 9 al 14 de noviembre. Las dos semifinales se disputarán el sábado 15 de noviembre y la final, el domingo 16 de noviembre.
Ya puedes seguir en directo minuto a minuto el sorteo de las Nitto ATP Finals 2025.
Sorteo Nitto ATP Finals 2025, en directo: rivales y emparejamientos de Alcaraz y Sinner
Al margen del título de maestro, las Nitto ATP Finals van a determinar qué tenista termina el año como número 1 del mundo. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner optan a finalizar por segunda vez en sus carreras en lo más alto: el murciano lo logró en 2022 y el italiano terminó como número 1 en 2024.
Aquí puedes consultar las cuentas por el número 1 y los posibles escenarios en los que Alcaraz y Sinner terminarían el año en lo más alto del ranking.
Sorteo Nitto ATP Finals 2025, en directo: rivales y emparejamientos de Alcaraz y Sinner
La temporada de Carlos Alcaraz, hasta llegar a Turín, ha sido quizá la mejor hasta la fecha en la aún corta carrera del jugador murciano, Un total de ocho títulos, incluido dos grand slam (Roland Garros y US Open), tres masters 1.000 (Montecarlo, Roma y Cincinnati) y tres ATP500 (Rotterdam, Queen's y Tokio).
El jugador de El Palmar también logró recuperar el número 1 de la ATP el pasado mes de septiembre, tras ganar a Sinner en la final del US Open. Pero el italiano recuperó el mando del tenis mundial este mismo lunes tras su victoria en el Rolex Paris Masters.
Sorteo Nitto ATP Finals 2025, en directo: rivales y emparejamientos de Alcaraz y Sinner
Por cierto, la ATP ha renovado su logo corporativo y estrena el sexto en 54 años de historia.
"El tenis está en constante evolución. Para mantenernos al ritmo de nuestros aficionados a nivel mundial, necesitamos contar nuestra historia con creatividad y energía. La nueva identidad de marca refleja el dramatismo, la precisión y el dinamismo del Tour, conectando con los aficionados actuales e inspirando a las nuevas generaciones a descubrir el tenis por primera vez", afirmó Eno Polo, CEO de la ATP, en declaraciones difundidas por el organismo.
Sorteo Nitto ATP Finals 2025, en directo: rivales y emparejamientos de Alcaraz y Sinner
Carlos Alcaraz y Jannik Sinner ya se encuentra en Turín y este miércoles completaron su primer entrenamiento en el Inalpi Arena, el escenario de las Nitto ATP Finals. El murciano, que aterriza en territorio italiano tras su descalabro en Paris ante Norrie, peloteó en la tarde de ayer con Taylor Fritz.
Por su parte, Jannik Sinner, reciente campeón del Rolex Paris Masters, se ejercitó el miércoles con Mrva. El de San Cándido se mostró intratable la temporada pasada en Turín y ganó los cinco partidos para coronarse por primera vez en su carrera como maestro.
Sorteo Nitto ATP Finals 2025, en directo: rivales y emparejamientos de Alcaraz y Sinner
En el sorteo de hoy también se va a determinar el orden de juego de la round robin, es decir, el grupo que comienza jugando el domingo 9 de noviembre y el grupo que arranca en la segunda jornada de las Nitto ATP Finals el lunes 10 de noviembre. Este es un aspecto importante ya que los tenistas que comiencen jugando el domingo, lo harán también el martes 11 y jueves 13 de noviembre, por lo que tendrán un día de descanso antes de las semifinales del sábado 15.
Además, el orden juego de la primera jornada de cada grupo de la round robin estará fijado por el ranking. De esta forma, Alcaraz y Sinner jugarán su primer partido ante el tenista con pero ranking del grupo (Alex de Miñaur o Felix Auger-Aliassime /Lorenzo Musetti). En la segunda jornada de las Nitto ATP finals, se enfrenatrán los ganadores del primer partido entre ellos, jugando el otro partido los dos perdedores del primer día.
Sorteo Nitto ATP Finals 2025, en directo: rivales y emparejamientos de Alcaraz y Sinner
El sorteo de hoy en Turín se hará en función del ranking ATP y descontando los puntos que se lograron el año pasado en las Nitto ATP Finals. Es decir, Carlos Alcaraz será el número 1 en el sortero de hoy por delante de Jannik Sinner, que entra e el sorteo como número 2 tras restarle los 1.500 puntos que sumó como campeón invicto.
El español y el murciano no pueden coincidir en el mismo grupo y cada uno irá a uno de los dos grupos de la round robin. Sus rivales se irán sorteando en función del ranking, es decir, Alexander Zverev (3) y Novak Djokovic (4) irán cada uno a uno de los dos grupos. Lo mismo ocurre con Ben Shelton (5) y Taylor Fritz (6); y con Alex de Miñaur (7) y Felix Auger-Aliassime (8) / Lorenzo Musetti (9).
Los posibles rivales de Alcaraz y Sinner son los mismos en el sorteo de hoy, lo está por ver es quién juega ante Zverev y quién ante Djokovic, al igual que ocurrirá con Shelton/Fritz y De Miñaur/Auger-Aliassime o Musetti.
Sorteo Nitto ATP Finals 2025, en directo: rivales y emparejamientos de Alcaraz y Sinner
¡Muy buenos días y bienvenidos al sorteo de las Nitto ATP Finals desde Turín! La ATP celebra hoy el sorteo que va a determinar la composición de los dos grupos de las round robin, con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner como favoritos y cabezas se serie.
El italiano y el español conocerán a partir de las 12:00 horas (horario peninsular) a sus rivales en la antigua Copa de Maestros, un torneo que Sinner ganó el año pasado sin perder un solo partido.
¡Sigue ya con nosotros en directo el sorteo de las Nitto ATP Finals 2025 y conoce los rivales de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en torneo que reúne a los ocho mejores tenistas del año!
Publicidad