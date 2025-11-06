El rey Juan Carlos I tilda de "catástrofe" el episodio entre la reina Letizia y doña Sofía en la catedral de Palma

El rey emérito Juan Carlos I ha publicado en Francia sus memorias llamadas 'Reconciliación'. En ellas, don Juan Carlos ha reconocido que le gustaría volver a su país y ha destacado varios episodios en los que comparte su versión de la historia de su reinado, otros en los que relata el proceso que lo llevó a la abdicación y unos en los que apunta ciertas críticas hacia la reina Letizia.

Por ejemplo, detalló lo que él considera "catástrofe" lo que ocurrió en la catedral de Palma: "la Casa Real quería mostrar la unidad y la armonía de la familia(…) La reina Letizia, mi nuera, se enfadó con Sofi frente a las cámaras".

Juan Carlos añade que "desafortunadamente, nunca he podido salir a solas en Madrid con mis dos nietas, Leonor y Sofía. Mi esposa nunca ha podido recibirlas a solas en Palma, como suele hacer con todos sus demás primos", según las palabras del rey emérito en 'Reconciliación'.

Asimismo, Juan Carlos I indica que estas circunstancias fueron ocasionadas por la voluntad de la actual reina, dando a entender que incluso llegó a prohibir a sus hijas Leonor y Sofía pasar tiempo con sus abuelos y realizar actividades junto a ellos.

Letizia "no ayudó" a la cohesión familiar

Además, el monarca ha indicado que Letizia se mantuvo distante desde que comenzó su relación con el rey Felipe VI, por entonces aún príncipe. Juan Carlos I asegura que esto "no ayudó" a la cohesión de la Familia Real. Afirma que le ofreció en numerosas ocasiones que le visitase en su despacho, pero ella nunca lo hizo.

Sin embargo, ha apuntado que Letizia fue "muy amable" al ayudarlo a levantarse en el funeral por Constantino de Grecia.

Tanto la Reina Letizia como la Reina Sofía han tenido este jueves agenda: La reina Letizia ha presidido la entrega de Premios Nacionales de Innovación y Diseño y la reina Sofía ha inaugurado el Congreso Nacional del Alzhéimer.

Reproches al rey Felipe VI

Además de sugerir un distanciamiento con Letizia, el rey le ha dirigido un reproche a su hijo, Felipe VI. "Me pregunté dónde había quedado la ternura y su compasión. No encontraba a ese joven sonriente y gentil de antes. El peso de la Corona le había cambiado", señala el rey emérito en sus memorias.

Confesiones del rey Juan Carlos

Juan Carlos I ha compartido su versión de los hechos que lo llevaron a abdicar. En 'Reconciliación', el rey emérito expresa que "lo ha reconocido", y admite que "no es un santo", haciendo referencia a sucesos como la rotura de cadera en un hotel en su viaje a Botsuana. "Un viaje lejano y caro que pudo parecer fuera de sintonía con la situación del país", expresa el rey Juan Carlos.