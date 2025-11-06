Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Memorias rey emérito

El rey Juan Carlos I tilda de "catástrofe" el episodio entre la reina Letizia y doña Sofía en la catedral de Palma

El rey Juan Carlos I ha dirigido una serie de críticas a la reina Letizia por una serie de episodios y acciones que, según él, habrían dificultado la relación de unidad y armonía de la Familia Real.

Juan Carlos I tilda de "catástrofe" el episodio de la catedral de Palma

El rey Juan Carlos I tilda de catástrofe el episodio de la catedral de la Palma | Antena3 Noticias

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

El rey emérito Juan Carlos I ha publicado en Francia sus memorias llamadas 'Reconciliación'. En ellas, don Juan Carlos ha reconocido que le gustaría volver a su país y ha destacado varios episodios en los que comparte su versión de la historia de su reinado, otros en los que relata el proceso que lo llevó a la abdicación y unos en los que apunta ciertas críticas hacia la reina Letizia.

Por ejemplo, detalló lo que él considera "catástrofe" lo que ocurrió en la catedral de Palma: "la Casa Real quería mostrar la unidad y la armonía de la familia(…) La reina Letizia, mi nuera, se enfadó con Sofi frente a las cámaras".

Juan Carlos añade que "desafortunadamente, nunca he podido salir a solas en Madrid con mis dos nietas, Leonor y Sofía. Mi esposa nunca ha podido recibirlas a solas en Palma, como suele hacer con todos sus demás primos", según las palabras del rey emérito en 'Reconciliación'.

Asimismo, Juan Carlos I indica que estas circunstancias fueron ocasionadas por la voluntad de la actual reina, dando a entender que incluso llegó a prohibir a sus hijas Leonor y Sofía pasar tiempo con sus abuelos y realizar actividades junto a ellos.

Letizia "no ayudó" a la cohesión familiar

Además, el monarca ha indicado que Letizia se mantuvo distante desde que comenzó su relación con el rey Felipe VI, por entonces aún príncipe. Juan Carlos I asegura que esto "no ayudó" a la cohesión de la Familia Real. Afirma que le ofreció en numerosas ocasiones que le visitase en su despacho, pero ella nunca lo hizo.

Sin embargo, ha apuntado que Letizia fue "muy amable" al ayudarlo a levantarse en el funeral por Constantino de Grecia.

Tanto la Reina Letizia como la Reina Sofía han tenido este jueves agenda: La reina Letizia ha presidido la entrega de Premios Nacionales de Innovación y Diseño y la reina Sofía ha inaugurado el Congreso Nacional del Alzhéimer.

Reproches al rey Felipe VI

Además de sugerir un distanciamiento con Letizia, el rey le ha dirigido un reproche a su hijo, Felipe VI. "Me pregunté dónde había quedado la ternura y su compasión. No encontraba a ese joven sonriente y gentil de antes. El peso de la Corona le había cambiado", señala el rey emérito en sus memorias.

Confesiones del rey Juan Carlos

Juan Carlos I ha compartido su versión de los hechos que lo llevaron a abdicar. En 'Reconciliación', el rey emérito expresa que "lo ha reconocido", y admite que "no es un santo", haciendo referencia a sucesos como la rotura de cadera en un hotel en su viaje a Botsuana. "Un viaje lejano y caro que pudo parecer fuera de sintonía con la situación del país", expresa el rey Juan Carlos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La Audiencia Nacional abre una investigación por los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo

Koldo García y José Luis Ábalos, en una imagen de archivo

Publicidad

España

Juan Carlos I tilda de "catástrofe" el episodio de la catedral de Palma

El rey Juan Carlos I tilda de "catástrofe" el episodio entre la reina Letizia y doña Sofía en la catedral de Palma

Koldo García, durante años asesor del exministro José Luis Ábalos.

Koldo García habría influido en la toma de decisiones de Canarias y Baleares para comprar mascarillas en pandemia

Etarra, Ainhoa Múgica Goñi

Ainhoa Múgica Goñi, exdirigente de ETA, reconoce que ordenó el asesinato del concejal de UPN José Javier Múgica

Koldo García y José Luis Ábalos, en una imagen de archivo
Caso Koldo

La Audiencia Nacional abre una investigación por los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo

El TEDH descarta que el Tribunal Supremo vulnerara los derechos de Turull, Junqueras y Sànchez
Procès

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos descarta que el Supremo vulnerara los derechos de Junqueras, Turull y Jordi Sànchez

Feijóo
PP

La ironía de Feijóo tras el bloqueo de Junts a Pedro Sánchez: "¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?"

El líder de la oposición descarta presentar una moción de censura solo, porque cree que sería dar "un balón de oxigeno" a Sánchez

Miriam Nogueras
Junts

Nogueras acusa al Gobierno de "vivir en una realidad paralela" y le reprocha su "deuda pendiente con Cataluña"

El partido catalán critica la falta de inversión del Estado y exige explicaciones al Ejecutivo tras perder su mayoría parlamentaria.

Rodríguez Ibarra en Espejo Público

Rodríguez Ibarra se muestra "sorprendido" ante los pagos en metálico en el PSOE: "Yo jamás he cobrado nada"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe a la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en el Palacio de la Moncloa

El Gobierno sigue ofreciendo "mano tendida" a Junts pese a su bloqueo a la legislatura de Pedro Sánchez

El magistrado Ignacio González Vega

González Vega, sobre el juicio al fiscal general: "Hay un dilema moral entre conocer al autor de la filtración y no poder revelarlo"

Publicidad