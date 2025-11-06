Batalla campal entre ultras del Rayo Vallecano y del Lech Poznań: un herido y escenas de pánico en Vallecas

La calma habitual de las noches vallecanas se rompió bruscamente este miércoles cuando una pelea entre radicales del Rayo Vallecano y del Lech Poznań convirtió las calles del barrio en un campo de batalla. Lo que debía ser la antesala de una jornada festiva de fútbol europeo derivó en una noche de tensión, bengalas encendidas y carreras por las estrechas calles del sur de Madrid.

Los primeros altercados comenzaron poco antes de la medianoche. Según fuentes policiales, un grupo de ultras polacos habría accedido horas antes al estadio de Vallecas, donde realizaron un grafiti con la figura de una cabra (símbolo que identifican con su hinchada), provocando la ira de los seguidores más radicales del Rayo. El gesto fue interpretado como una provocación directa, y las redes sociales se llenaron de mensajes incendiarios que terminaron por cristalizar en una violenta confrontación.

Cuando ambos grupos se encontraron en los alrededores del estadio, la situación se descontroló. Testigos aseguran que volaron botellas, palos y piedras, mientras decenas de bengalas teñían de rojo el cielo de Vallecas. La densa humareda dificultaba la visibilidad y los gritos resonaban entre los edificios, despertando a numerosos vecinos que, desde sus balcones, observaban con miedo lo que describen como "una escena de guerra".

La Policía Nacional tuvo que desplegar rápidamente un amplio operativo para contener los disturbios. Unidades antidisturbios irrumpieron en la zona y lograron dispersar a los enfrentados tras varios minutos de tensión. Como resultado del enfrentamiento, solo se ha confirmado un herido, aunque el balance podría haber sido mucho peor dadas las dimensiones del enfrentamiento.

El dispositivo policial se mantendrá activo durante toda la jornada de hoy, cuando, a las 21:00 horas, el Rayo Vallecano recibirá al Lech Poznań en el estadio de Vallecas. Se espera la llegada de más de 750 aficionados polacos, que estarán concentrados desde las cinco de la tarde en la Puerta del Sol, antes de iniciar su recorrido hacia el estadio bajo estricta vigilancia.

Un total de 400 agentes formarán parte del operativo especial diseñado para evitar nuevos incidentes. Tras la noche de violencia, el barrio de Vallecas amanece en alerta, con sus vecinos pidiendo calma y esperando que el fútbol, esta vez, gane por encima de la barbarie.

