Con los paraguas abiertos: César Gonzalo avanza un cambiante fin de semana de abrigo y lluvias en retirada

Más lluvias de la mano de un nuevo frente, es lo que nos espera en este viernes. Llega hoy por el noreste y recorrerá casi toda la península. Mañana llegará al Mediterráneo para dar lugar a la aparición de una borrasca, que volverá a dejar fuertes lluvias en Cataluña y Baleares durante el sábado. El domingo al alejarse, volverá la estabilidad. Así que podremos ir cerrando los paraguas, pero el abrigo seguirá haciendo falta.

Frente tras frente

El viernes ha comenzado con lluvias en el noroeste, según avance la jornada se irán extendiendo hasta llegar al centro durante la tarde y a casi todo el interior durante la noche. En el Mediterráneo se quedarán al margen, hasta ultima hora del día o ya primeras horas de la madrugada del sábado. Hoy podrán ser fuertes obligando a activar el aviso de nivel amarillo en el oeste de Galicia, sur de Burgos y Soria, donde se esperan chubascos muy intensos. También se esperan fuertes chaparrones en Cáceres, Toledo, Madrid y Guadalajara. En Canarias se mantendrá el tiempo tranquilo, con alguna llovizna en el norte de Tenerife y Gran Canaria.

Ambiente frío

Tendremos fuertes rachas de viento en Galicia y el Cantábrico, también se dejará notar en el interior para acrecentar la sensación de frío. En un día en el que las máximas apenas cambian para volver de dejar ambiente frío en el interior. De nuevo podríamos ver nevadas nuestras montañas a partir de unos 2.000 metros. En cambio, en el Cantábrico oriental, Mediterráneo y Andalucía las máximas serán más suaves alcanzando los 20ºC.

Fin de semana

Desde primera hora se prevén fuertes tormentas en Aragón, Cataluña, Baleares y Castellón. Irán tendiendo a remitir durante la mañana. Las nubes seguirán acumuladas en el extremo norte, en cambio en el resto los cielos se irán despejando. En un sábado de fuerte viento en Baleares, el valle del Ebro, Girona y en el Cantábrico. Con cielos despejados y algunas nieblas comenzará el domingo. Por tanto, nos dejará un amanecer de heladas en la mitad norte, y al contrario, una tarde con temperaturas máximas ligeramente más elevadas. En una jornada en la que la estabilidad regresa, salvo en Galicia donde un nuevo frente dejará más lluvias.

