Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad
N/A
N/AN/A

No hay datos disponibles, activa la geolocalización de tu navegador.

Precip.:N/A
Humedad:N/A
Viento:N/A
N/A
N/AN/A
Sensación t.:N/A
Salida sol:N/A
Puesta sol:N/A

Datos ofrecidos por AEMET

Más lluvias

Con los paraguas abiertos: César Gonzalo avanza un cambiante fin de semana de abrigo y lluvias en retirada

Un nuevo frente trae más lluvias para este viernes. Desde el noroeste se irán extendiendo hasta abarcar casi toda la península, no el Mediterráneo. Pueden ser fuertes en el oeste de Galicia y por la tarde en el centro. De nuevo podría nevar a partir de unos 2.000 metros, gracias a las bajas temperaturas que seguirán dejando ambiente frío.

César Gonzalo

Con los paraguas abiertos llegaremos a un fin de semana de abrigo y de lluvias en retirada | Antena 3 Noticias

Publicidad

César Gonzalo
Publicado:

Más lluvias de la mano de un nuevo frente, es lo que nos espera en este viernes. Llega hoy por el noreste y recorrerá casi toda la península. Mañana llegará al Mediterráneo para dar lugar a la aparición de una borrasca, que volverá a dejar fuertes lluvias en Cataluña y Baleares durante el sábado. El domingo al alejarse, volverá la estabilidad. Así que podremos ir cerrando los paraguas, pero el abrigo seguirá haciendo falta.

Frente tras frente

El viernes ha comenzado con lluvias en el noroeste, según avance la jornada se irán extendiendo hasta llegar al centro durante la tarde y a casi todo el interior durante la noche. En el Mediterráneo se quedarán al margen, hasta ultima hora del día o ya primeras horas de la madrugada del sábado. Hoy podrán ser fuertes obligando a activar el aviso de nivel amarillo en el oeste de Galicia, sur de Burgos y Soria, donde se esperan chubascos muy intensos. También se esperan fuertes chaparrones en Cáceres, Toledo, Madrid y Guadalajara. En Canarias se mantendrá el tiempo tranquilo, con alguna llovizna en el norte de Tenerife y Gran Canaria.

Ambiente frío

Tendremos fuertes rachas de viento en Galicia y el Cantábrico, también se dejará notar en el interior para acrecentar la sensación de frío. En un día en el que las máximas apenas cambian para volver de dejar ambiente frío en el interior. De nuevo podríamos ver nevadas nuestras montañas a partir de unos 2.000 metros. En cambio, en el Cantábrico oriental, Mediterráneo y Andalucía las máximas serán más suaves alcanzando los 20ºC.

Fin de semana

Desde primera hora se prevén fuertes tormentas en Aragón, Cataluña, Baleares y Castellón. Irán tendiendo a remitir durante la mañana. Las nubes seguirán acumuladas en el extremo norte, en cambio en el resto los cielos se irán despejando. En un sábado de fuerte viento en Baleares, el valle del Ebro, Girona y en el Cantábrico. Con cielos despejados y algunas nieblas comenzará el domingo. Por tanto, nos dejará un amanecer de heladas en la mitad norte, y al contrario, una tarde con temperaturas máximas ligeramente más elevadas. En una jornada en la que la estabilidad regresa, salvo en Galicia donde un nuevo frente dejará más lluvias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Publicidad

El Tiempo

César Gonzalo

Con los paraguas abiertos: César Gonzalo avanza un cambiante fin de semana de abrigo y lluvias en retirada

Mercedes Martín

Mercedes Martín: "Mañana viernes llegará otro frente"

César Gonzalo

El frío llega de golpe con un temporal que se va y otro que llega, con nieve en los Pirineos: La advertencia de César Gonzalo

Lluvias torrenciales en Cataluña
Temporal

Alerta naranja en Cataluña por fuertes lluvias: más de 100 vuelos cancelados en El Prat y carreteras cortadas por incidencias

Roberto Brasero
La previsión

Roberto Brasero avisa: "Llegan más tormentas y una bajada de temperaturas"

Puesta de sol en Llodio (Álava)
Fotos espectadores

La mejor foto del tiempo de octubre de 2025

Un paisaje del País Vasco ha sido el más votado por los espectadores en octubre.

César Gonzalo
Temporal atlántico

Llega un frente tormentoso con avisos hasta por tornados: la previsión detallada de César Gonzalo

Miércoles complicado en el oeste. Avisos de nivel naranja, riesgo importante, por fuertes tormentas en Galicia, Andalucía y Extremadura. Las lluvias se irán extendiendo para llegar al centro durante la tarde. No llegarán a Canarias, Baleares ni al sureste del país. Además el viento seguirá soplando con fuerza en el oeste y montañas del norte, para dejar una tarde menos cálida que la de ayer.

La previsión del miércoles 5 de noviembre de 2025

Mercedes Martín: “Vientos huracanados y tormentas con granizo para el miércoles”

La previsión de César Gonzalo

Llega el viento sur: hoy con una tarde muy cálida y mañana con un carrusel de tormentas

Mercedes Martín

Del calor anómalo al desplome térmico y las tormentas: la advertencia de Mercedes Martín sobre el cambio de tiempo

Publicidad