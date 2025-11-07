Muere un ciclista sevillano atropellado por un conductor ebrio en Atlanta: sus amigos recaudan fondos para ayudar a sus cuatro hijos

Carlos Moreno perdió la vida haciendo lo que más le gustaba: montar en bicicleta. El sevillano, padre de cuatro hijos, fue atropellado mientras entrenaba en Sugar Pike Road, en el condado de Cherokee (Georgia). El conductor fue detenido tras dar positivo en alcoholemia, según confirmaron los medios locales.

Su muerte ha sacudido a la comunidad ciclista de Atlanta, donde era muy querido. Sus amigos y compañeros lo describen como "un hombre trabajador, lleno de calma y humor, que siempre tenía una palabra amable para los demás". En su memoria, han iniciado una campaña solidaria en 'GoFundMe' que ya supera los 87.000 dólares recaudados para ayudar a su familia.

"Mi papá siempre trabajó muy duro"

En la página de la recaudación, su hija mayor, Andrea Moreno, de 25 años, ha escrito un mensaje muy emotivo: "Soy la hija mayor de Carlos Moreno, quien tristemente falleció después de que un conductor ebrio lo atropellara mientras andaba en bicicleta. Mi papá siempre trabajó muy duro para darnos todo a mis hermanos y a mí".

Andrea explica que el dinero recaudado servirá para "cubrir gastos básicos como la renta y la comida, y también a crear un fondo universitario" para sus hermanos menores. Agradece además "todo el cariño, apoyo y generosidad". "Su ayuda y sus palabras nos dan fuerza y esperanza para seguir adelante. Por favor, sigan compartiendo nuestra historia y el amor que mi papá siempre transmitía".

Solidaridad que cruza fronteras

La iniciativa ha recibido más de 800 donaciones, acercándose a la meta de los 92.000 euros. En la página de la campaña, los amigos de Carlos lo describen como un hombre que "hacía que cada ruta y cada conversación fueran especiales", alguien con "un don poco común" y una calma que lo distinguía "incluso en las cuestas más duras".

"Su bondad, su paciencia y su amor por sus hijos y su familia dejaron huella en todos los que lo conocieron", escriben sus compañeros de grupo, convencidos de que "su espíritu seguirá rodando con nosotros, kilómetro tras kilómetro".

Homenaje sobre dos ruedas

El pasado 25 de octubre, la Van Purser Foundation, junto a otros clubes ciclistas de la zona, organizó una ceremonia en memoria de Carlos Moreno en la Iglesia Cristiana de Antioch, en Canton (Georgia). Tras el acto religioso, decenas de ciclistas recorrieron el tramo donde perdió la vida.

"El evento contó con una enorme participación y un apoyo abrumador", señaló la fundación, que agradeció en redes "a todos los que se unieron a nosotros para el paseo en memoria de nuestro amigo Carlos. Las millas que compartimos juntos fueron un hermoso homenaje a una vida que significaba mucho para todos nosotros".

Un reflejo del cariño que despertó el ciclista sevillano entre sus compañeros y vecinos. "Ver a tantos amigos reunirse para celebrar su vida y la alegría que trajo a cada paseo nos recuerda lo fuerte que es esta comunidad", concluyeron.

