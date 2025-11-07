Cristiano Ronaldo recuerda a Diogo Jota y explica el porqué no fue a su funeral

Cristiano Ronaldo ha hablado sobre la muerte de Diogo Jota y su hermano André Silva en un accidente de tráfico en España el pasado mes de julio. El delantero del Al-Nassr FC e internacional portugués ha desvelado, en una parte de la entrevista con Piers Morgan, el impacto que supuso la noticia de la muerte del delantero del Liverpool y compañero en la selección lusa.

"No lo creí cuando me lo dijeron, lloré mucho. Fueron momentos muy duros para el país, para la familia, para los compañeros. Estábamos devastados", recuerda Cristiano Ronaldo.

Piers Morgan le pregunta en ese momento a Cristiano Ronaldo la razón por la que no acudió al funeral de Diogo Jota y su hermano.

"La gente me critica mucho y no me importa, porque cuando tienes la conciencia tranquila no tienes que preocuparte por lo que digan. Pero una de las cosas por las que no fui al funeral es porque, desde que murió mi padre, no he vuelto a pisar un cementerio", desvela Cristiano Ronaldo.

"No quería que la atención se centrara en mí, sino en Diogo y su familia"

Además, el astro portugués ofrece una segunda razón para no acudir al funeral y entierro de Diogo Jota a las afueras de Oporto.

"Conocen mi reputación, dondequiera que voy se convierte en un circo, y no quería eso. No quería que la atención se centrara en mí, sino en Diogo y su familia. Me siento bien con mi decisión", afirmó Cristiano Ronaldo.

En la segunda parte de la entrevista con Piers Morgan, el exdelantero del Real Madrid, que admitió que su retirada será "pronto" y que está preparado para ese momento, habla sobre la liga saudí y asegura que es más fácil marcar en España que en Arabia Saudí" y que la liga del país árabe "es mucho mejor que la portuguesa y la francesa".

Cristiano Ronaldo subrayó el nivel de la liga saudí y aseguró que los quela critican "nunca han jugado aquí, nunca han marcado aquí, no saben lo que es correr con 40 grados".

"La liga saudí es mucho mejor que la liga portuguesa, por supuesto, que la liga francesa, donde todo es PSG", opinó Cristiano Ronaldo.

"Año tras año marco más, incluso en un año malo marco 25 goles; si jugara en la 'Premier' ahora marcaría lo mismo", sentenció Cristiano Ronaldo.