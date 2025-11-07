Los mejores puntos del entrenamiento entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en Turín

La expectación era muy alta desde que este jueves la ATP anunciara que Jannik Sinner y Carlos Alcaraz iban a entrenar juntos este viernes en el Inalpi Arena, sede de las Nitto ATP Finals. A dos días de que arranque el torneo que reúne a las ocho mejores raquetas de la temporada, el italiano y el español se han ejercitado en dos pistas, primero en la pista 1 y, acto seguido, en la centre court donde han jugado un set y un tie-break.

Ambos jugadores pelearán del 9 al 16 de noviembre por coronarse como campeones en Turín, con el número 1 de la ATP en juego. Alcaraz depende de sí mismo para terminar el año en lo más alto del ranking, pero debe ganar al menos tres partidos en las Nitto ATP Finals, de lo contrario, necesitaría que el de San Cándido no repitiera triunfo en Turín.

Muchas miradas se han centrado hoy en el Inalpi Arena en Alcaraz y Sinner, primero en una pista anexa donde se han ejercitado durante una hora, y después en la pista central de las Nitto ATP Finals, donde han jugado un set (ganando por el italiano por 6-3) y un tie-break en el que el murciano se ha impuesto por 7-3. La propia ATP ha colgado en sus redes sociales un resumen con los mejores puntos entre los dos primeros del ranking.

Un abrazo y una charla amistosa han puesto el punto y final a un entrenamiento que pocas veces se suele ver entre los dos grandes favoritos en un torneo ATP.

Fechas y grupos de las Nitto ATP Finals 2025

El fuego real comenzará este domingo 9 de noviembre, jugándose la round robin durante seis días, hasta el viernes 14. Las dos semifinales se jugarán el sábado 15 de noviembre y la final, el sábado 16.

Carlos Alcarazestá encuadrado en el grupoJimmy Connors, junto a Novak Djokovic, Taylor Fritz y Alex De Miñaur.

Por su parte, Jannik Sinner, que defiende su corona en Turín y 1.500 puntos, está en el grupo Bjorn Borg, junto a Alexander Zverev, Ben Shelton y Félix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti.