Luis de la Fuente, sobre la imagen de Lamine y Carvajal en el Clásico: "Aquí formamos una gran familia y no tenemos ningún problema"

Luis de la Fuente, seleccionador nacional, ha comparecido en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas tras facilitar la lista de convocados para los partidos de clasificación para el Mundial 2026 ante Georgia y Turquía. Una lista en la que vuelve a estar Lamine Yamal tras perderse la anterior ventana internacional por una pubalgia.

"Viendo el partido del otro día, Lamine está en perfectas condiciones. Su entrenador ha dicho que estaba apto para jugar al fútbol. Está recuperando el nivel futbolístico que ha tenido siempre y lo celebramos. Tenemos dos partidos importantísimos, nos jugamos muchísimo y tenemos que tener a los mejores jugadores con nosotros", ha señalado Luis de la Fuente.

El seleccionador nacional ha restado importancia al enfrentamiento entre Dani Carvajal y Lamine Yamal, asegurando que con España son "una gran familia y no tenemos ningún problema".

"Nosotros hablamos de muchas cosas en todas las concentraciones. Tenemos una gran fortuna. Es un privilegio dirigir a estos futbolistas, es muy fácil convivir con ellos. Me quedo con la imagen de Lamine abrazando a Dani el día del gol a Croacia. Lo que pasa en sus clubes... Aquí formamos una gran familia y no tenemos ningún problema. Eso aquí no existe", ha indicado el técnico riojano.

"Sabéis mi querencia por los futbolistas españoles, para mí son los mejores"

El seleccionador nacional se ha mostrado orgulloso de dirigir a este grupo de jugadores y ha reivindicado a los futbolistas españoles de cara a premios como el Balón de Oro o el The Best.

"Estoy orgulloso de dirigir a una selección que es maravillosa. Estoy orgulloso de los pasos que damos; y muy esperanzado por los objetivos que vienen. No pensamos en los partidos que se pueden superar. Nos centramos en superar estos dos partidos que nos quedan", ha señalado Luis de la Fuente.

"No sé qué criterios hay para elegir a los jugadores en el The Best. Pero igual que en lo que pasa con el Balón de Oro. Yo echo en falta futbolistas españoles de otras generaciones no solo en estar nominados sino en haber logrado el Balón de Oro. Léase Iniesta, Xavi, Raúl... Sabéis mi querencia por los futbolistas españoles, para mí son los mejores. Seguramente, hubiera incluido a algún otro jugador. Creo que se lo merecerían también justamente. Si os vais a enterar, es todo secreto hasta que deja de serlo", ha añadido Luis de la Fuente.

El seleccionador nacional ha aclarado que, aunque se logre la clasificación para el Mundial en el partido del sábado 15 ante Georgia en Tiflis, irán a por la victoria ante Turquía el martes 18 en Sevilla.

"En cualquiera de las circunstancias, se produzca lo que se produzca en Georgia, sacaremos un equipo competitivo. Es nuestra responsabilidad y queremos seguir siendo la primera selección del ranking mundial", ha avisado Luis de la Fuente.

"Estoy contento por Pablo (Barrios) porque yo le considero 'de los míos'. Es un jugador muy querido. Se lo ha ganado. Está haciendo un trabajo excepcional en el Betis. No creo que vaya a tener ningún problema para estar con nosotros por ese golpe recibido", ha indicado sobre el futbolista del Atlético de Madrid.

Respecto a las críticas que lleva recibiendo Lamien Yamal en las últimas semanas, Luis de la Fuente ha recordado que aún es un futbolista de 18 años.

"Suscribo lo mismo que dije hace un año sobre Lamine. Hay que acompañarle en esa formación. Tanto desde el club como aquí. Todos los que tenemos relación con él. Es responsabilidad de todos", ha explicado Luis de la Fuente.

"Morata sigue siendo igual de importante para nosotros"

El seleccionador nacional, que no suele hablar de futbolistas que no están en la convocatoria, ha hecho una excepción con Álvaro Morata.

"Morata sigue siendo igual de importante para nosotros. Es un jugador de futuro. Hemos querido ver a otros futbolistas. No sucede nada con él. Conoce todo esto, entiende la situación", ha aclarado Luis de la Fuente.

Por último, Luis de la Fuente ha confirmado que no ha hablado con Hansi Flick. "No hemos vuelto a hablar, tampoco lo hemos hecho más de un vez. Ya hablaremos porque coincidiremos en alguna ocasión, pero no hay nada de que hablar ahora. Todos lo tenemos claro". ha concluido el seleccionador nacional.