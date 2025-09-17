De Zerbi: "El segundo penalti es un poco vergonzoso, no era penalti"

El Real Madrid comenzó su participación en la Champions League 2025 - 26 con una ajustada victoria (2-1) ante el Olympique de Marsella, gracias a dos penaltis transformados por Kylian Mbappé. El conjunto francés se adelantó en el Bernabéu con un tanto de Weah, pero el equipo de Xabi Alonso remontó con dos penaltis, el segundo de los cuales dejó dudas por la posición del brazo de Facundo Medina.

El italiano Roberto De Zerbi, entrenador del Olympique de Marsella, habló sobre esa jugada tras el partido y aseguró que "no era penalti".

"El segundo penalti es un poco vergonzoso; no era penalti. Nunca lo es. Lo hubiera dicho aunque fuera a favor de mi equipo", indicó De Zerbi en rueda de prensa.

"Cuando digo que el penalti es vergonzoso no hay un pensamiento detrás -de que fuera para compensar al Real Madrid por la expulsión de Carvajal-. No quiero, de ninguna manera, referirme a eso", aclaró el técnico italiano.

De Zerbi también se refirió a la tarjeta roja de Dani Carvajal, tras darle un cabezazo a Gerónimo Rulli.

"En esos choques, cabeza contra cabeza, son excesivas las expulsiones. No da el golpe, se apoya, pero la norma es así. Cuando uno apoya la cabeza así y no da un golpe, yo no sacaría la tarjeta roja; pero es una idea mía porque no lo considero algo violento", reconocío De Zerbi.

El entrenador del Olympique de Marsella se mostró "orgulloso" de su equipo, a pesar de que consideró que su equipo pudo "haber hecho algo más" para llevarse un mejor resultado, sobre todo tras la expulsión de Dani Carvajal en el minuto 72.

"Hubiéramos podido conseguir un resultado importante aquí. Mi equipo tiene muchos jugadores nuevos y sé perfectamente que no es fácil encontrar enseguida las conexiones adecuadas entre los jugadores. Sin embargo, podríamos haber hecho algo más", admitió De Zerbi.

"Pero no es una crítica, es por sus cualidades. Entramos en el campo con miedo y timidez. Luego nos soltamos y jugamos mejor. Después de la expulsión de Carvajal no fuimos capaces de ir a por el partido; era el momento de arriesgar un poco más", analizó el técnico italiano.

"Dicho esto, estoy orgulloso de mi equipo por su esfuerzo con muchos jugadores nuevos. Tenemos un equipo muy fuerte. Espero que podamos trabajar todos en la dirección adecuada para que el Olympique de Marsella llegue a un nivel más alto", concluyó De Zerbi.

