Adolf Silva, tras su grave lesión medular: "No vale la pena estar enfadado porque me va a ir todo peor"

Hace tres semanas Adolf Silva sufría un accidente en su segundo intento de la Red Bull Rampage. El español fue evacuado en helicóptero y trasladado al Hospital St. George de Utah. Su diagnóstico fue claro, una lesión medular grave, que le tiene paralizado desde el pecho hacia abajo. Desde allí, Adolf ha dado una lección de vida.

"Me lo podría tomar mal o podría estar enfadado, pero no me va a servir de nada" confiesa el rider español en una entrevista con Antena 3 Deportes.

En estas dos semanas interno, Adolf ha ido progresando continuamente. "Estoy aprendiendo a hacer cosas básicas rápido, ya no necesito que los enfermeros vengan cada mañana a ponerme en una silla" explica.

Ahora toca aprender a vivir de otra manera, con movilidad reducida. "Mejorando poco a poco y aprendiendo un montón de cosas que es lo que me toca un poquito ahora" confiesa Adolf Silva a Antena 3 Deportes.

Desde el primer momento ha puesto todo de su parte para que la adaptación a su nueva realidad y está convencido de que su mejora va a ser progresiva. "Cada semana va a haber cambios bastante grandes", pronostica el rider español.

"Quiero inspirar y ayudar a gente en mi situación"

Necesita financiación para cubrir los gastos médicos, para ello la plataforma Road2recovery ha creado un portal donde recaudar dinero, la gente se ha volcado con él.

"He flipado con el apoyo recibido", explica el rider catalán. Además ha decidido subir cada semana un video a YouTube cada semana siguiendo el día a día de su recuperación. "Quiero inspirar y ayudar a gente en mi situación", confiesa Adolf.

Algunos no serían capaces de volver a ver las imágenes del accidente pero Adolf sí que lo ha hecho. "Yo la he visto mil veces y no tengo ningún problema en verla, me acuerdo de todo", asegura a Antena 3 Deportes.

Además no perdió el conocimiento en ningún momento y de ahí que recuerde todo lo sucedido. De momento, Adolf Silva está centrado en recuperarse. "Primero recuperarme. volver a casa, volver a empezar una vida normal nueva y luego ya veremos que hacemos" confiesa Adolf Silva. Su valentía siempre ha sido una de sus principales virtudes, esa y su eterna sonrisa. "De alguna manera me lo voy a pasar bien siempre" explica.

