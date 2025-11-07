Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York, es accionista del Real Oviedo

El nuevo alcalde de Nueva York es accionista del Real Oviedo desde 2012.

Zohran Mamdani, el alcalde electo de Nueva York

Zohran Mamdani, el alcalde electo de Nueva YorkEfe

La victoria de Zohran Mamdani, del Partido Demócrata, musulmán y de ideología socialista, en las elecciones a la alcaldía de Nueva York no ha dejado a nadie indiferente. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que Miami "será un refugio" para quienes "escapen del régimen comunista" en Nueva York. "He advertido por muchos años de que nuestros oponentes están empeñados en convertir a Estados Unidos en Cuba comunista y Venezuela socialista. ¿Ven lo que pasó en esos lugares? Por generaciones, Miami ha sido un refugio para aquellos huyendo de la tiranía comunista", indicó el republicano.

El propio Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York, anunció "una nueva era" para la ciudad, una era en la que "todos nos sentimos involucrados". El demócrata contará en su equipo con Elana Leopold, quien trabajó con el exalcalde neoyorquino Bill de Blasio (2014-21), o Maria Torres-Springer, que fue primera vicealcaldesa del regidor saliente, Eric Adams. Mamdani tomará su cargo como alcalde de la Gran Manzana el 1 de enero.

"¿Posiblemente soy el primer accionista del Real Oviedo con sede en Maine?"

Poco a poco se van sabiendo cosas sobre el nuevo alcalde de Nueva York y una de las que más ha llamado la atención en las últimas horas es que Zohran Mamdani es desde 2012 accionista del Real Oviedo, club de la Primera División de fútbol de España.

"Acabo de comprar una acción, ¿posiblemente soy el primer accionista del Real Oviedo con sede en Maine?", escribió en noviembre de 2012 Mamdani, entonces de 21 años, en las redes sociales. El ahora político escribía al periodista inglés Sid Lowe, aficionado del Real Oviedo que consiguió globalizar la salvación del club azul hace más de una década.

En esa ampliación de capital llevada a cabo a finales de 2012, que garantizó la supervivencia del club y la compra después del Grupo Carso de Carlos Slim, la afición del Real Oviedo se volcó y dicho movimiento acabó con más de 40.000 personas de 125 países distintos siendo accionistas del club azul, entre ellos el político socialista que se proclamó ganador de las elecciones a la Alcaldía de Nueva York este martes.

"Por cierto, siento una vergüenza terrible, no le contesté", bromeaba este jueves Lowe, periodista de The Guardian y gran aficionado del club asturiano, cuando se enteró de que Mamdani compró una acción del Real Oviedo en 2012.

