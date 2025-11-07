Joan Laporta, sobre Lamine Yamal: "No quiero entrar en polémicas, entiendo que le convoquen"

El Barcelona y el barcelonismo ha vivido este viernes un día muy especial con el primer entrenamiento del primer equipo en el renovado Spotify Camp Nou, una larga espera que ha llegado a su fin cuando el balón ha rodado sobre el césped del feudo azulgrana 893 días después, desde el último partido jugado el 28 de mayo de 2023, Joan Laporta ha hablado ante los medios tras el entrenamiento y ha reconocido que "entrar al estadio" ha sido un "regreso al futuro" y que el club "volverá a vivir momentos míticos en el mejor estadio del mundo", un recinto que "ya es una realidad aunque falte trabajo por hacer".

"Cuando he entrado al estadio era un regreso al futuro. Te vienen memorias, momentos míticos del pasado, y crees que tendrás también momentos míticos en el presente y futuro. Es un legado para los barcelonistas, que podrán crecer en esta joya arquitectónica porque el Spotify Camp Nou será el mejor estadio del mundo", ha señalado Laporta.

El presidente del Barcelona, que ha indicado que el club espera poder disputar el primer partido oficial con 45.000 espectadores en la llamada fase 1b del proyecto, ha asegurado que el nuevo feudo "triplicará los ingresos" y espera poder jugar la Champions en el Spotify Camp Nou esta temporada.

"Podríamos hacer un partido con 27.000 espectadores, pero esperamos la licencia para llegar a 45.000 en el primer encuentro. Si nos la dan antes del parón, podría ser contra el Athletic. Hay que trabajar con fechas para mover las cosas, porque si no la gente se relaja", ha apuntado Laporta.

"Con 45.000 podremos ir cumpliendo el presupuesto y con 62.000, espero que se supere. Durante la temporada habrá incrementos porque el estadio seguirá en construcción, pero si no hay imponderables, todo lo que es el estadio sin la cubierta debe terminarse a finales de 2026", ha añadido el presidente culé.

Laporta ha reconocido que "sería un sueño jugar y ganar la final de la Champions" en el Spotify Camp Nou y aseguró que el club mantiene conversaciones con la UEFA para poder disputar ya esta temporada la competición europea en el Spotify Camp Nou.

"Estamos convencidos de que podremos hacerlo. Si el palco debe estar cubierto, instalaremos uno provisional. Pero aún no está aprobado ni aceptado", admitió Laporta.

"No me preocupa el rumbo del equipo. Flick tiene las ideas muy claras"

En lo puramente deportivo, el presidente azulgrana afirmó que hay "plena confianza" en Hansi Flick y el primer equipo.

"No me preocupa el rumbo del equipo. Nuestro entrenador tiene las ideas muy claras. Esperamos que en Vigo hagamos un buen partido y recortemos puntos. Confiamos en el equipo y vamos recuperando lesionados. Estamos seguros de que el trabajo dará sus frutos", ha indicado Laporta.

También ha tenido palabras de admiración para Lamine Yamal, que entrenó con el equipo pese a su pubalgia. "Nos hemos abrazado, está haciendo un esfuerzo enorme y se lo agradezco. Es un genio, comprometido. Ya debutó aquí y sabe lo que es, es un veterano en esto porque otros jugadores ni siquiera han entrenado aún en el Camp Nou", explicó Laporta.

Sobre su convocatoria con la selección española, Laporta aseguró entender la llamada de Luis de la Fuente y añadió que él sería participe de dosificar al jugador.

"Siempre lo entiendo como un reconocimiento. Lamine es el mejor del mundo en su posición. Me gustaría dosificarle, porque España está prácticamente clasificada, pero no quiero condicionar al seleccionador para nada y no quiero entrar en polémicas, entiendo que le convoquen. Le veo con una calidad superlativa. Está cabreado porque no ganamos en Brujas, donde se puso el equipo a los hombros e hizo un partidazo. Verle a este nivel es un placer y un lujo", concluyó Laporta.