Pepi, campeona del mundo en 400 metros categoría máster con 76 años: "Salir del sofá es lo más importante"

Pepi Sánchez Quintana lo pensó en el último momento y, a falta de unas horas para que se cerrasen las inscripciones al Mundial de atletismo en Daegu, Corea del Sur, ella decidió rellenar su solicitud para participar y en unos días estaba viajando junto a su entrenadora rumbo a Corea. "Esa misma noche que lo pensé terminaba la inscripción y entonces me apunté", nos cuenta Pepi Sánchez Quintana en una entrevista a Antena 3 Deportes.

Ahora, toda orgullosa, luce su oro y presume de ser campeona del mundo de 400 metros en categoría máster con 76 años. Una vez arrancado el Mundial, todo fue rodado para ella. "He hecho un campeonato de lujo", así de contundente lo cuenta Pepi. Lo vio tan claro y tan fácil desde un primer momento que hasta la pista le pareció más pequeña de lo normal.

"Vi la pista desde arriba, y se veía chiquita, chiquita... ahí en el centro y dije: 'Esa pista me la como". Con esta simpatía cuenta Pepi cuáles fueron sus impresiones al conocer la pista donde correría y, desde luego, miedo no fue lo que sintió.

Pepi es viuda y fue la muerte de su marido lo que la llevó al deporte. Ya durante las horas de hospital con la enfermedad de su marido, desconectaba haciendo deporte. Empezó a aficionarse cada día más y ahora es toda una atleta. Con 56 años aprendió a montar en bicicleta, que es otra de sus pasiones y que practica todos los domingos.

"La pena no te la va a quitar nadie, pero ese cambio de hacer deporte te ayuda con las endorfinas para ir encontrándose mejor y más feliz", así nos resume Pepi las sensaciones tras ratos de deporte y actividad física en momentos personales que para ella han sido duros.

Objetivo: mantenerse activa

Se refugió en el deporte al quedarse viuda e hizo de la actividad física su forma de vida; ahora es toda una profesional, muy exigente consigo misma. "Desde que se levanta hasta que se acuesta, Pepi es atleta", así la define su entrenadora, María Luisa Baena, que comparte con Pepi muchas horas de entrenamiento y sabe lo exigente que es. El deporte es vital: "Salir del sofá es lo más importante", así define Pepi su objetivo diario.

Ahora que es toda una profesional y campeona del mundo, Pepi no solo es conocida en Antequera, Málaga. "He salido en los medios de comunicación, no sé en cuántos... en todos", con humor nos cuenta Pepi que desde que es campeona del mundo no ha parado de dar entrevistas.

Pepi, a sus 76 años, no piensa parar; tiene el deporte como forma de vida y no piensa cambiarlo. Tras su medalla de oro en el campeonato del mundo, puede decir alto y claro: "Que soy campeona del mundo, que lo he conseguido", orgullo y satisfacción hay en las palabras de Pepi.

Hablando en plata

Hablando en plata es la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.

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