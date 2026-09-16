Un terremoto de magnitud 3,1 sacude el municipio de Churriana de la Vega, Granada

Sobre las 09:54 horas de este miércoles se ha registrado un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro al noreste del municipio granadino de Churriana de la Vega, según los primeros datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El instituto sitúa el movimiento a apenas cinco kilómetros de profundidad, en las coordenadas 37,1526 de latitud y -3,6421 de longitud, muy cerca de la capital granadina.

El seísmo ha tenido lugar dentro de una zona que acumula cientos de pequeños terremotos desde mediados de agosto. Los datos confirman que se trata de uno más de los muchos movimientos que siguen registrándose en el área metropolitana de Granada, donde la actividad sísmica ha sido casi diaria en las últimas semanas. Aunque de intensidad moderada, la poca profundidad hace que estos sismos se noten con claridad en las viviendas.

Churriana de la Vega ha sido uno de los municipios más afectados por los daños en edificios y viviendas, con miles de solicitudes de ayuda tramitadas y obras en marcha en colegios y otros equipamientos. Este terremoto se ha registrado después de que la Junta desescalase el martes el Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico, que ha pasado a fase de preemergencia situación operativa 0

Temblores en otras ciudades

No obstante también se han producido otros seísmos en más ciudades de la provincia de Granada. El IGN ha registrado en Ogíjares un temblor de 3,1 grados, sentido por la población. A la misma hora que en Churriana de la Vega, un seísmo de intensidad 2,0 se ha registrado en Vega Sur.

Una hora antes a las 8:44 horas, un temblor de 1,3 grados y epicentro en Alhendín, también lo han percibido los vecinos del municipio. Fuentes del servicio de emergencias 112 de Andalucía han explicado a EFE que han recibido media docena de llamadas de diferentes puntos como Ogíjares o Granada capital, aunque no constan daños materiales ni personales.