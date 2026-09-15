LaLiga EA Sports
Elche - Real Madrid: partido hoy de LaLiga, en directo (0-2)
Sigue en directo el Elche - Real Madrid de la jornada 6 de LaLiga EA Sports.
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Elche y Real Madrid se enfrentan hoy (21:30 horas) en el Martínez Valero en la jornada 6 de LaLiga EA Sports.
Los de Mourinho llegan al duelo segundos de la clasificación y tras golear al Rayo Vallecano el pasado sábado.
Por su parte, el Elche aún no sabe lo que es ganar tras cinco partidos y buscará dar la sorpresa y sumar tres puntos que les saquen de los puestos de descenso.
Onces oficiales del Elche - Real Madrid
Elche: Dituro; Germán Valera, Buba Sangaré, Redondo, Chust, Revivo; Tete Morente, Aguado, Gonzalo Villar, Martím Neto; Osorio.
Real Madrid: Courtois; Trent, Konate, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler; Diomande, Vinícius y Mbappé.
¡Ya puedes seguir en directo minuto a minuto el Elche - Real Madrid de LaLiga EA Sports!
Elche - Real Madrid, en directo: partido hoy de LaLiga EA Sports (0-2)
Gran remate de Osorio que se va muy cerca del poste derecho de Courtois.
Elche - Real Madrid, en directo: partido hoy de LaLiga EA Sports (0-2)
¡Fuera de juego de Mbappé! Por un pelo, pero está adelantado. Vaya forma de finalizar en el mano a mano del delantero parisino. Había metido un auténtico golazo.
Elche - Real Madrid, en directo: partido hoy de LaLiga EA Sports (0-2)
¡Casi marca el tercero el Real Madrid! Contra letal que finaliza Vinícius y Dituro evitando el tercer gol con una gran mano abajo. No llega por un pelo Arada Güler al rechace.
Elche - Real Madrid, en directo: partido hoy de LaLiga EA Sports (0-2)
Muy atento Konaté para evitar una ocasión muy peligrosa del Elche.
Elche - Real Madrid, en directo: partido hoy de LaLiga EA Sports (0-2)
El centro de Dioamnde es perfecto y el problema es que Mbappé se golpea de forma fortuita con su mulso contra la rodilla de Dituro. Regresa al césped con una ligera cojera el delantero francés.
Elche - Real Madrid, en directo: partido hoy de LaLiga EA Sports (0-2)
¡¡¡¡Gooool del Real Madrid!!!! ¡¡¡¡Gooool de Mbappé!!! Ojo que se ha podido lesionar en el remate, se duele en el suelo.
Elche - Real Madrid, en directo: partido hoy de LaLiga EA Sports (0-1)
Pues está claro que Güler es, a día de hoy, el factor diferencial de este equipo. Con un Elche bien posicionado, el turco ha abierto el marcador con un magistral lanzamiento de falta directa.
Elche - Real Madrid, en directo: partido hoy de LaLiga EA Sports (0-1)
¡¡¡¡GOOOOOL DEL REAL MADRID!!!! ¡¡¡¡GOLAZZZZOOOO DE ARDA GÜLER!!!! La pega magistral el turco de falta directa para abrir el marcador.
Elche - Real Madrid, en directo: partido hoy de LaLiga EA Sports (0-0)
El Real Madrid buscando abrir la zaga del Elche con Vini y Diomande abiertos en las dos bandas.
Elche - Real Madrid, en directo: partido hoy de LaLiga EA Sports (0-0)
¡Ocasión clarísima para Vinícius! La regala el Elche en la salida y el baló acaba en los pies del brasileño que define fatal ante Dituro.
Elche - Real Madrid, en directo: partido hoy de LaLiga EA Sports (0-0)
¡Osorioooo! Se gira ante Konaté y saca un zapatazo que se va por encima del larguero de Courtois.
Elche - Real Madrid, en directo: partido hoy de LaLiga EA Sports (0-0)
Fuera de juego de Mbappé. Dituro le había sacado el remate al delantero parisino.
Elche - Real Madrid, en directo: partido hoy de LaLiga EA Sports (0-0)
Remata de cabeza Huijsen y el balón va a las manos de Dituro.
Elche - Real Madrid, en directo: partido hoy de LaLiga EA Sports (0-0)
Se equivoca Trent en la salida de balón. Problemas para el Real Madrid al sacar el balón desde su área.
Elche - Real Madrid, en directo: partido hoy de LaLiga EA Sports (0-0)
Piden mano de Sangare en un centro de Vinícius. Jesús Gil dice que se siga jugando... El brazo está abajo, pero ya tenemos la primera polémica en el Martínez Valero.
Elche - Real Madrid, en directo: partido hoy de LaLiga EA Sports (0-0)
Agarra Diomande a Tete Morente y el colegiado le muestra cartulina amarilla al futbolista marfileño.
Elche - Real Madrid, en directo: partido hoy de LaLiga EA Sports (0-0)
¡Casi marca Vinicius ahora! La pierde el Elche en la salida y el balón acaba en las botas del brasileño que dispara desviado. Dos minutos en el Martínez Valero y dos ocasiones para el Real Madrid.
Elche - Real Madrid, en directo: partido hoy de LaLiga EA Sports (0-0)
¡Salva Dituro ante Mbappé! Trent le mete un pase medido al parisino y se cruza el portero del Elche para evitar el 0-1....
Elche - Real Madrid, en directo: partido hoy de LaLiga EA Sports (0-0)
Sale el Elche presionando muy arriba.
Elche - Real Madrid, en directo: partido hoy de LaLiga EA Sports (0-0)
¡Ya rueda el balón en el Martínez Valero! En marcha ya el Elche - Real Madrid de la jornada 6 de LaLiga.
Elche - Real Madrid, en directo: partido hoy de LaLiga EA Sports
¡Saltan los futbolistas del Elche y el Real Madrid al césped del Martínez Valero! A punto de comenzar el partido en Elche. Los 22 protagonistas salen con la camiseta en apoyo a Ceuta.
Elche - Real Madrid, en directo: partido hoy de LaLiga EA Sports
Martín Anselmi, ha realizado tres cambios con respecto al choque ante el Athletic y ha formado su equipo inicial con Dituro; Sangaré, Redondo, Chust, Revivo; Tete Morente, Marc Aguado, Gonzalo Villar, Germán Valera, Martim Neto y Osorio.
Por su parte, José Mourinho ha realizado cinco variaciones con respecto a la última jornada, apostando por Courtois; Trent, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouameni, Valverde, Güler; Diomande, Mbappé y Vinicius Jr.
Elche - Real Madrid, en directo: partido hoy de LaLiga EA Sports
Por cierto que hoy la RFEF ha publicado su cuarta entrega del 'Tiempo de revisión'...
Elche - Real Madrid, en directo: partido hoy de LaLiga EA Sports
El colegiado de hoy del Elche - Real Madrid es Jesús Gil, del Comité Extremeño. En el VAR estará Raúl Martínez González.
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El entrenador del Elche, Martín Anselmi, aseguró en la previa del duelo de hoy que deben tratar de tener el balón para defenderse del Real Madrid. El argentino afirmó que su equipo se enfrenta a un gran rival “con mucha jerarquía”, pero destacó que el empate en Bilbao, por la forma de competir de sus jugadores, ha generado en el grupo “fortaleza” y unidad.
"Hay que estar concentrados y atentos, no les puedes regalar nada, porque un segundo tarde se paga caro ante este tipo de jugadores", avisó Anselmi.
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Mourinho ha realizado cinco cambios respecto al once del pasado sábado ante el Rayo Vallecano. Entran Güler, Cucurella, Trent, Tchouaméni y Huijsen. Diomande mantiene la titularidad y el técnico portugués da descanso a Jude Bellingham
Elche: Dituro; Germán Valera, Buba Sangaré, Redondo, Chust, Revivo; Tete Morente, Aguado, Gonzalo Villar, Martím Neto; Osorio.
Real Madrid: Courtois; Trent, Konate, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler; Diomande, Vinícius y Mbappé.
Elche - Real Madrid, en directo: partido hoy de LaLiga EA Sports
¡Confirmado también el once del Elche para medirse al Real Madrid!
Elche: Dituro; Germán Valera, Buba Sangaré, Redondo, Chust, Revivo; Tete Morente, Aguado, Gonzalo Villar, Martím Neto; Osorio.
Elche - Real Madrid, en directo: partido hoy de LaLiga EA Sports
¡Tenemos el once oficial del Real Madrid! Mourinho apuesta por Tchouaméni, Valverde y Arda Güler en el centro del campo. Jusde Bellingham es suplente hoy en el Martínez Valero...
Real Madrid: Courtois; Trent, Konate, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler; Diomande, Vinícius y Mbappé.
Elche - Real Madrid, en directo: partido hoy de LaLiga EA Sports
José Mourinho habló sobre Arda Güler en la previa del partido de hoy en el Martínez Valero ante el Elche. ¿Será titular hoy el mediocentro turco?
"Hay gente que está más capacitada que yo para hablar porque han trabajado con él más tiempo que yo. La calidad de juego es increíble, la visión, la estabilidad que da al juego del equipo, la creación… Es un jugador con un potencial fantástico. Ya tiene números muy interesantes, más allá de asistencias y goles. Es un chico que tiene una influencia grande en el juego. No quiero decir ‘top, top’, top’ tres veces, pero ‘top, top’ sí", explicó el de Setúbal.
Elche - Real Madrid, en directo: partido hoy de LaLiga EA Sports
El Elche de Martín Anselmi aún no conoce la victorias en LaLiga y solo ha logrado sumar dos puntos, tras los empates ante Deportivo y Athletic (1-1). En el Martínez Valero ha sumado dos derrotas ante Barcelona (0-5) y Real Sociedad (2-3).
Resultados del Elche en LaLiga
Deportivo 1-1 Elche
Elche 0-5 Barcelona
Racing de Santander 3-2 Elche
Elche 2-3 Real Sociedad
Athletic 1-1 Elche
Elche - Real Madrid, en directo: partido hoy de LaLiga EA Sports
Cuatro victorias y una derrota. Ese es el balance del Real Madrid de José Mourinho en las cinco primeras jornadas de LaLiga. El conjunto blanco tiene por delante dos partidos clave (Elche y Atlético) antes del parón de selecciones y el obejtivo es sumar los seis puntos.
Resultados del Real Madrid en LaLiga
Espanyol 1-2 Real Madrid
Real Madrid 4-1 Real Sociedad
Real Madrid 4-0 Málaga
Real Betis 1-0 Real Madrid
Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano
Elche - Real Madrid, en directo: partido hoy de LaLiga EA Sports
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo del Elche - Real Madrid, partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports! Partido clave para ambos equipos, aunque con objetivos diferentes.
Los de José Mourinho saben que no puede fallar hoy en el Martínez Valero para evitar que el Barça abra mas brecha en la clasificación. Además, el domingo toca derbi en el Metropolitano...
El Elche todavía no ha logrado la victoria en cinco jornadas y ocupa puestos de descenso con tan solo dos puntos.
¡Sigue en directo minuto a minuto el Elche - Real Madrid de LaLiga EA Sports!
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