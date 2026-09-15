Elche - Real Madrid: partido hoy de LaLiga, en directo (0-2)

Elche y Real Madrid se enfrentan hoy (21:30 horas) en el Martínez Valero en la jornada 6 de LaLiga EA Sports.

Los de Mourinho llegan al duelo segundos de la clasificación y tras golear al Rayo Vallecano el pasado sábado.

Por su parte, el Elche aún no sabe lo que es ganar tras cinco partidos y buscará dar la sorpresa y sumar tres puntos que les saquen de los puestos de descenso.

Onces oficiales del Elche - Real Madrid

Elche: Dituro; Germán Valera, Buba Sangaré, Redondo, Chust, Revivo; Tete Morente, Aguado, Gonzalo Villar, Martím Neto; Osorio.

Real Madrid: Courtois; Trent, Konate, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler; Diomande, Vinícius y Mbappé.

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