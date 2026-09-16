Vinícius entona el mea culpa tras el partido de Elche: "No puedo fallar tantas"

Vinícius Júnior no está satisfecho con su comienzo de temporada. El delantero del Real Madrid entonó el mea culpa después de la victoria por 2-3 frente al Elche en el Martínez Valero y reconoció que está desperdiciando demasiadas oportunidades de gol.

El brasileño volvió a marcharse sin marcar después de disputar 68 minutos y utilizó posteriormente su cuenta de Instagram para hacer autocrítica y mirar ya hacia el siguiente compromiso, el derbi contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

"Los goles van a volver… no puedo fallar tantas. Domingo hay más (su equipo se mide al Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano). ¡Hala Madrid!", publicó el delantero brasileño en su cuenta oficial de Instagram.

Un gol en siete partidos

Los números reflejan la falta de acierto que reconoce el propio Vinícius. Ante el Elche realizó cinco remates, pero únicamente uno encontró portería y ninguno terminó en gol. Los tantos que permitieron al Real Madrid llevarse los tres puntos fueron obra de Arda Güler, Kylian Mbappé y Carlos Espí.

Vinícius acumula así un gol en siete partidos durante este inicio de temporada. José Mourinho ya había reclamado recientemente una mayor efectividad al brasileño; el técnico ha destacado su trabajo, compromiso y aportación colectiva, pero considera que todavía le falta recuperar esa versión capaz de decidir partidos con sus goles.

El propio Vinícius reconoce ahora el problema y confía en revertir la situación. Su próxima oportunidad llegará además en uno de los partidos más importantes del calendario: el derbi frente al Atlético.

Polémica con las camisetas

El brasileño también fue protagonista antes del partido por una imagen alejada de lo estrictamente deportivo. Los futbolistas del Elche y del Real Madrid saltaron al terreno de juego con camisetas blancas de apoyo a Ceuta en las que aparecía el lema 'Todos somos caballas'.

Vinícius, Mbappé e Ibrahima Konaté también lucieron esas camisetas... aunque los tres las llevaban enrolladas hasta el pecho, de manera que el mensaje aparecía parcialmente tapado.

En el caso de Vinícius y Mbappé, ambos se retiraron además la camiseta antes de comenzar el saludo protocolario con los futbolistas del Elche. Sus compañeros y los jugadores del conjunto ilicitano esperaron hasta finalizar ese saludo para quitárselas.

El gesto se produjo dentro de la campaña de apoyo impulsada por LaLiga y sus clubes hacia Ceuta tras la entrada ilegal de miles de personas desde Marruecos ocurrida hace aproximadamente un mes.

El derbi, siguiente oportunidad

En lo deportivo, Vinícius quiere pasar página cuanto antes. El Real Madrid consiguió salir del Martínez Valero con los tres puntos pese a sufrir para imponerse por 2-3, pero su delantero continúa buscando la efectividad que le ha convertido durante las últimas temporadas en uno de los jugadores más determinantes del equipo.

El calendario le ofrece inmediatamente un escenario de máxima exigencia: el domingo espera el Atlético de Madrid en el Metropolitano y Vinícius ya ha dejado claro cuál es su intención después de reconocer sus errores ante el Elche: "Los goles van a volver".