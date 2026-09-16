Muere el hijastro de Nacho Novo, leyenda de los Rangers FC: "Estamos absolutamente destrozados"

Trágica noticia en el mundo del fútbol. El hijastro de Nacho Novo, leyenda de los Rangers FC, ha muerto a los 26 años por razones aún desconocidas. El exfutbolista gallego de 47 años ha confirmado la triste y dolorosa noticia en su cuenta de Instagram.

"Nada en mi vida podría haberme preparado para esta publicación. Estamos absolutamente destrozados de compartir la triste noticia de que nuestro hermoso niño ha fallecido trágicamente. Por favor, respeten la privacidad de nuestra familia durante este momento tan difícil. Por siempre en nuestros corazones, mi chico", escribía Nacho Novo, junto a una serie de fotografías junto a su hijastro Ross.

Ross era el hijo de la exmujer de Novo, Donna Novo, con quien se casó en 2015 tras una extensa relación. El futbolista nacido en Ferrol, Coruña, el 26 de marzo de 1979 se retiró del fútbol en mayo de 2017, después de ganar tres Premier League, dos Copas de Escocia y tres Copas de la Liga con el Rangers FC, club en el que jugó entre 2004 y 2010.

Las causas de la muerte del hijastro de Nacho Novo aún no han sido comunicadas, como señala el diario Daily Record.

El hermano de Ross, de 16 años, escribió un emotivo mensaje en TikTok recordando a su hermano mayor: "Descansa en paz. Te voy a echar muchísimo de menos. Espero que estés bien y a salvo ahí arriba. Gracias por cuidarme siempre. Te quiero muchísimo, no puedo creer que sea verdad. Fuiste el mejor hermano del mundo".

"Devastados por la trágica noticia del fallecimiento del hijo de nuestro entrenador"

El Darvel FC, club que actualmente dirige Nacho Novo, lamentó la trágica noticia y aseguró que todos en el club "estamos devastados por el fallecimiento de nuestro entrenador".

"Todos en el Darvel Football Club estamos devastados por la trágica noticia del fallecimiento del hijo de nuestro entrenador, Nacho Novo, Ross, a la temprana edad de 26 años... Los pensamientos del club están con Nacho y su familia en este momento tan triste y pedimos que todos respeten la privacidad de la familia durante este tiempo extremadamente difícil", señala el Darvel FC