'El Trompas', principal sospechoso del asesinato de Claudia Tacoronte, la estudiante española en México

'El Trompas' es el nombre que ponen las autoridades mexicanas al principal sospechoso del asesinato de Claudia Tacoronte, la joven estudiante española que estaba de intercambio en México. Este hombre cuenta con un historial delictivo en Cuautla y un expediente de violencia.

No era un desconocido para las autoridades ni para las cámaras de seguridad, ya que había sido registrado cometiendo robos en comercios locales de Cuautla, según han confirmado a 'El País' fuentes cercanas a la investigación.

Horas antes del ataque contra Claudia, la cámara de un comercio lo grabó huyendo al ver pasar una patrulla policial. Los investigadores señalan que la ropa con la que sale en esos videos coincide con la descrita por testigos del ataque: una camiseta blanca, bermudas claras y una mochila negra.

Además, en los últimos días circuló en Facebook una imagen del mismo hombre en una tienda de bicicletas, también vinculada a robos. En la actualidad es el objetivo principal de las autoridades de Morelos.

Asaltada y apuñalada

Poco antes de las 20:50 de la noche del sábado Claudia regresaba a la Casa de la Cultura de Cuautla, donde los organizadores de una feria le ofrecían hospedaje. En la calle fue asaltada, y todo apunta a un intento de robo que terminó con la joven recibiendo puñaladas.

La estudiante, procedente de Canarias, llevaba casi un mes en México y residía en Cuernavaca. Había viajado desde la Universidad de Granada, donde estudiaba Educación Infantil, para realizar una estancia en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Su amiga Ximena Becerril describía al medio como una persona llena de vida, siempre curiosa por conocer su nuevo país: "¡Siempre estaba emocionada! Decía que estaba en su mejor momento, la veía libre".

Impunidad del 95%

Con este asesinato, Claudia es la cuarta estudiante asesinada en la región. En Morelos suman 69 muertas y a nivel nacional 1.250, y la impunidad ronda el 95%. Aunque el crimen se investiga como feminicidio en proceso, son las autoridades confirmar si existieron motivos de género y si se mantiene esa clasificación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en 2015 que todas las muertes violentas de mujeres deben investigarse con perspectiva de género para determinar si se trató de feminicidio.