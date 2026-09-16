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La 'bola negra' será la candidata española para los Oscar

La 'bola negra' es la película que representará a España en la próxima gala de los Oscar.

La bola negra

La 'bola negra' será la candidata española para los Oscar | Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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La película 'La bola negra' dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo será el film que va a representar a España en la 99 edición de los Premios Oscar en la categoría de 'Mejor Película Internacional'.

'La bola negra' competía para ir a Hollywood con 'El ser querido', dirigida por Rodrigo Sorogoyen y 'Los domingos', dirigida por Alauda Ruiz de Azúa. El director de la Academia de Cine, Alejandro Amenábar ganador en 2005 del Óscar a mejor película extranjera con Mar Adentro, ha hecho el anuncio durante el acto celebrado en la sede acompañado por el presidente de la institución, Fernando Méndez-Leite, y la notaria Eva Fernández Medina.

El Teatro Dolby desplegará su alfombra roja el próximo 14 de marzo. Ahora, 'La bola negra' inicia su camino para el Oscar, igual que el año pasado lo hizo 'Sirat' de Oliver Laxe que no logró conseguir ninguna estatuilla, pese a lograr la nominación a mejor película internacional y mejor sonido.

Amenábar fue el último español en conseguir el Oscar a Mejor Película Internacional con 'Mar adentro' en 2005. Anteriormente lo habían ganado José Luis Garci en 1983 con 'Volver a empezar'; 'Belle epoque', de Fernando Trueba en 1994; y 'Todo sobre mi madre', de Pedro Almodóvar en el 2000.

'La bola negra', preseleccionada para los Oscar junto a 'El ser querido' y 'Los domingos'

Películas españolas preseleccionadas para los Oscar

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