Valentín González-Galiño gana el dobles junior del US Open junto al francés Aaron Gabet

El futuro de tenis español está garantizado con una nueva hornada a la que se ha unido Valentín González-Galiño tras su victoria en dobles en el US Open junior. El barcelonés logró el título, junto a su amigo francés Aaron Gabet, al imponerse en la final a los estadounidenses Marcel Latak y Tanishk Konduri. Un nuevo soplo de aire fresco para nuestro país que se une a Rafa Jódar, Daniel Mérida o Martín Landaluce, y sin contar, por supuesto, a Carlos Alcaraz, que solo tiene 23 años.

"Muy contento por haber ganado, me hace sentir confiado de que puedo tener un bue nivel y competir con los mejores", explica Valentín González-Galiño a Antena 3 Deportes.

"Representar a España es un orgullo"

Valentín será mayor de edad en diciembre e iniciará su camino profesional, dejará de ser junior y comenzará una nueva etapa para la que dice estar muy motivado "después de este triunfo en Nueva York", como nos ha contado desde la Estados Unidos. Su buen papel como doblista no va a limitar su carrera en individuales donde espera pronto enfrentarse a los mejores como Alcaraz, hacerlo, nos ha dicho "sería un honor".

"Representar a España es un honor siempre, una de los potencias mundiales de tenis", señala Valentín González-Galiño.

Los padres de Valentín también han sido tenistas

A la hora de las comparaciones, al ser zurdo, sale automáticamente el nombre de Nadal, él mismo cree que se parecen "salvando las distancias", asegura con humildad.

"Salvando las diferencias, diría que uno poco más a Rafa Nadal. Toda mi vida ha sido mi jugador favorito. Para mí, el mejor jugador de todos los tiempos", reconoce el joven tenista español.

Para González-Galiño, Rafa siempre ha sido el espejo en el que mirarse, junto a sus padres. Sus dos progenitores han sido tenistas, la madre Alicia Ortuño lo hizo profesionalmente y llegó a jugar los cuatro Grand Slam, el padre que es argentino además es entrenador. Valentín, que ha elegido representar a España como tenista, asegura que hacerlo "es un orgullo", y nosotros encantados por el bien del deporte español.

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